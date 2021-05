Opnieuw is er aangifte gedaan tegen Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland meldt dat het gaat om ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Aangifte

Corinne Jeekel, advocaat van de oudste vier kinderen, bevestigt dat één van de jongere kinderen aangifte zou hebben gedaan. Jeekel: ‘De oudste vier van de kinderen zijn ervan op de hoogte dat één van de jongeren aangifte heeft gedaan. Verder hebben zij niets toe te voegen aan de informatie die het Openbaar Ministerie heeft verstrekt.’ Hoewel de vier kinderen na de vrijlating van hun vader weer bij hem zijn gaan wonen, melden bronnen dat de jonge vrouw inmiddels is weggegaan bij haar vader.

Beroerte

Gerrit Jan van D. kan door zijn slechte gezondheid niet veel kwijt. In 2016 kreeg hij een beroerte waardoor hij niet meer kan praten en bewegen. Begin maart bepaalde de rechtbank zijn strafvervolging te beëindigen: hij zou zijn eigen proces niet kunnen begrijpen. Over de nieuwe aangifte en de huidige staat van van D., zegt het OM: ‘We zullen bij deze aangifte ook rekening moeten houden met die uitspraak.’

De kinderen van Ruinerwold

In oktober 2019 liep zoon Israel weg naar een café in Ruinerwold. Opeens was het kleine dorpje in Drenthe wereldnieuws. Israel woonde met zijn vier jongere zusjes en broertje, met hun vader in een afgelegen boerderij. Er was geen idee van een buitenwereld: de zes jongste kinderen werden verborgen gehouden. Ze gingen niet naar school en ze waren niet aangegeven bij de burgerlijke stand. In de documentaire De kinderen van Ruinerwold door Jessica Villerius, is te zien hoe vader zijn kinderen ernstig mishandelde en misbruikte.

Medeverdachte

De zaak tegen klusjesman Josef B. gaat door in september. Hij wordt ervan verdacht de kinderen tegen hun wil in te hebben vastgehouden. De 60-jarige man noemde zichzelf de discipel van zelfbenoemd aartsvader van D. De twee predikte hun eigen geloof

