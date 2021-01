Scheiding Kim en Kanye: ‘Kim wil verder met haar leven’

Dat het in glamourland niet altijd rozengeur en maneschijn is, dat weten we wel. De geruchten rondom een vermeende scheiding tussen Kanye West (je weetwel, de rapper die ook president wilde worden) en Kim Kardashian doen al een tijdje de ronde. Toch lijkt het huwelijk nu definitief voorbij, zo bevestigen verschillende bronnen aan Page Six. Zij zeggen dat de breuk tussen Kimye niet meer te lijmen is en dat Kim verder wil met haar leven.

Half december kwam al naar buiten dat Kim en Kanye niet gescheiden zijn, maar wel gescheiden leven. Inmiddels blijkt dus dat die scheiding er wel aankomt. Bronnen bevestigen dat Kim haar man lange tijd heeft geholpen met zijn mentale problemen, maar nu echt niet meer kan.

Kanye for president

Diezelfde bronnen zeggen dat Kanye z’n run for president het einde van het huwelijk betekende. Tijdens een campagnebijeenkomst leek de rapper een inzinking te krijgen. Hij begon te huilen en schreeuwde dat hij bijna zijn eigen dochter North (7) heeft vermoord, omdat hij wilde dat Kim de zwangerschap zou afbreken. Tóch nam Kim het op social media op voor haar man en vroeg om rust voor het gezin.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Sindsdien leven de twee dus een gescheiden leven. Kim woont met de kinderen in het familiehuis in Calabasas, Kanye verblijft in een ander huis in Wyoming. Het schijnt dat West vooral klaar is met de hele Kardashian clan. Het extravagante feest van Kim toen ze veertig werd duurde vier dagen, waarvan Kanye er maar één heeft bijgewoond.

Bron: RTL Boulevard, Brunopress