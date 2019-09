Sinterklaas komt dit jaar niet in de stoomboot, maar in de stoomtrein aan

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… de Stoomboot? Eerder de stoomtrein kun je zeggen. Dit jaar komt Sinterklaas namelijk voor het eerst tijdens de landelijke intocht niet met de boot aan in Nederland.

In Apeldoorn zal op 16 november de landelijke intocht gaan plaatsvinden. De goedheiligman en zijn pieten zullen met de historische stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij aankomen. De keuze voor de trein komt door de omvang van het Apeldoorns Kanaal. Deze is namelijk te klein voor een televisie-intocht met de traditionele Pakjesboot 12. Vorig jaar arriveerde de goedheiligman tijdens de plaatselijke intocht ook al met de trein in de Gelderse stad. Dat is te beschouwen als een generale repetitie voor dit jaar.

Roetveegpieten

De NTR maakte eerder deze week bekend dat bij de landelijke intocht in Apeldoorn geen enkele piet volledig zwart geschminkt is. Er zullen alleen ‘roetveegpieten’ worden ingezet. De volledige zwartgeschminkte pieten zullen ook niet meer te zien zijn in het Sinterklaasjournaal.

