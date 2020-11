Wanneer Eva Jinek weer te zien is op de buis en door wie ze over wordt genomen in de zomer houdt de gemoederen nogal bezig. In RTL Boulevard werd vorige week zelfs gehint op een tweede zwangerschap van Eva Jinek. Haar vervanger voor de zondagavond vanaf 2021, Humberto Tan, reageert daar vanochtend op bij Veronica inside: ‘Gewoonweg idioot’.

Vanaf 2021 wordt Tan toegevoegd aan de talkshow avondploeg van RTL: Beau van Ervan Doorn en Eva Jinek. In eerste instantie doet Tan alleen de zondagavond, maar in de zomer van ’21 is hij ook doordeweeks terug op de buis. Aan de desk van Boulevard werd vorige week door tv-kenner Rob Goossens gezegd dat dit wellicht te maken heeft met ‘iets wat wij nog niet weten’. Daarop vroeg Bridget Maasland: ‘Waar doel je op? Iets bij een vrouw? Nou, ahum, we moeten door, want we hebben helemaal geen tijd meer. Dankjewel, Rob!’. De hint ging hier natuurlijk over een tweede zwangerschap.

Ongepast

Tan noemde dit bij Veronica Inside vanmorgen ‘idioot’. Toen Wilfred Genee vroeg of Eva Jinek zwanger is, zei Tan: ‘Dat zijn van die geruchten dat ik denk: waar gaat het over?’. Genee benadrukt in de show dat het ongepast is om daarover te speculeren en daar is Tan het volmondig mee eens. En ongepast is het. Naast dat het niemands zaak is totdat bekend wordt gemaakt of er een zwangerschap is, kan het ook pijnlijk of gevoelig zijn.

Eva Jinek is inmiddels op de hoogte van de geruchten, maar heeft nog niet gereageerd. In september 2018 beviel zij van haar zoontje Pax. Ze was toen tot vlak voor de bevalling te zien op tv en op Nieuwsjaarsdag 2019 was ze alweer op tv. Ook daarop kreeg ze toentertijd veel kritiek, net als dat ze tijdens haar zwangerschap alcoholvrij bier dronk tijdens de uitzendingen. Kortom: Eva Jinek en zwangerschappen brengen nogal wat te weeg.

