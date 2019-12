Temptation Islands Pommeline neemt afscheid van Fabrizio

View this post on Instagram

Vandaag is men officiële laatste dag bij @fabrizios_tattoo_saloon en verlaat ik volgende week limburg met een dubbel gevoel. Na iets meer dan 2 jaar hier te hebben gewerkt is het tijd voor mij om men eigen weg in te slaan. We hebben dieptes en hoogtes gekend met zen allen, gelachen en ruzie gemaakt, maar oh wat ga ik hun allemaal missen! @fabrizio_tzinaridis bedankt voor de kans die ik hier heb gekregen om door te groeien tot wie ik nu ben, en door liefde te hebben gekend. Ik wens je het allerbeste hier verder, maar voor mij is het stillaan tijd dit hoofdstuk hier af te sluiten. Thanks for the memories perehoofden! Het gaat jullie goed hier ♥️ Dikke kus x Pom