Vliegvakanties voor een prikkie: tijd voor een verbod op verleidende ‘fossiele’ reclames?

Climate change is real

Misleidende reclames beïnvloeden de publieke en politieke opinie. Groene beloftes en een schoon imago kunnen de impact van de fossiele industrie op het klimaat verbergen en het draagvlak voor klimaatbeleid verkleinen. Reclames voor bijvoorbeeld sigaretten, geld lenen of alcohol zijn verboden of voorzien van een waarschuwing. Deze maatregelen beschermen consumenten en beperken schadelijke gevolgen. Maar: dit gebeurt dus nog níet bij reclames over grote dingen, zoals verre reizen, die ook een enorme impact hebben op de wereld waarin we leven. Een impact op ons klimaat.

In onze buurlanden zijn wetten in voorbereiding om fossiele reclame te verbieden en enkele buitenlandse kranten (zoals in Zweden al gebeurt) accepteren geen advertenties van bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven meer. Moeten we dit voorbeeld in Nederland volgen? Zouden pers en media fossiele advertenties moeten weigeren? Is het klaar met die berichten als: ‘Voor 60 euro zit je dit najaar in New York?’. In hoeverre zijn kranten en opiniebladen verantwoordelijk voor de advertenties die ze plaatsen? Kunnen we de consument beschermen tegen klimaatverandering door fossiele reclames te verbieden?

Debby aan tafel

Food for thought, dat is zeker. Hier wordt vanavond over gesproken in Pakhuis De Zwijger en onze hoofdredacteur Debby zal haar mening over dit actuele onderwerp geven, samen met andere genodigden als Willa Stoutenbeek, Founder W.Green, Pepijn Rooijens, Executive creative director Natwerk, Andreas Gustavsson, Hoofdredacteur Dagens ETC en George Ongkiehong, Marketeer en strategist Reclame Fossielvrij. En: jij kunt er digitaal bij zijn.

Jouw mening

De Livestream van Greenwashing ‘Groene Verhalen, Grijze Daden’ is van 18.30 tot 19.30 en wordt uitgezonden via de site van Pakhuis De Zwijger. De opname is vanaf de volgende dag terug te kijken via Youtube.

En wij zijn benieuwd: wat vind jij? Is het tijd voor een verbod op dit soort reclames, of denk je dat het niets uitmaakt voor het klimaat als we die reclames verbannen? Je mening geven? In verband met de aanbevelingen door het RIVM betreffende het coronavirus, zendt Pakhuis de Zwijger nu dagelijks online programma’s uit waarbij je live en gratis kunt meekijken via de LIVECAST of zelfs mee kunt praten via de Zoom webinar. Reserveer snel en kijk en praat mee.