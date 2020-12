De emancipatie is in de lokale politiek nog niet zo doorgedrongen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Daarin komt naar voren dat van de 355 gemeenten in Nederland, 120 nog nooit een vrouwelijke burgemeester hebben gehad.

Dat geldt onder andere voor vijf van tien grootste steden: Breda, Groningen, Tilburg, Rotterdam en Eindhoven. Het onderzoek is gedaan door Henk Bouwmans van kennisplatform De Collegetafel voor het vakblad Binnenlands Bestuur. En als je nu denkt dat dit alleen voorkomt in gemeenten waar protestants-christelijke partijen dominant zijn, heb je het mis. Ook gemeenten met grote lokale partijen blijken minder happig te zijn op vrouwelijke burgemeesters of wethouders, laat Bouwmans weten aan NOS.

Inhaalslag

Van die 120 gemeenten waar nog nooit een vrouw de ambtsketen heeft gedragen, hebben vier zelfs nog nooit een vrouwelijke wethouder gehad. Maar, het is niet alleen kommer en kwel. Er zijn namelijk steeds meer vrouwen in de lokale politiek. Inmiddels zijn er 85 vrouwelijke burgemeesters, wat neerkomt op zo’n 24 procent van het totaal. ‘We zijn bezig met een inhaalslag’, zegt Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur, tegen NOS. Al is zij de enige vrouw in haar college; de andere drie wethouders zijn mannen.

De opmars van meer vrouwen in de lokale politiek verloopt langzaam. Maar volgens De Vries helpen rolmodellen hierbij. Dat Amsterdam nu de eerste vrouwelijke burgemeester in de geschiedenis, Femke Halsema, heeft, is volgens haar belangrijk. ‘En Sharon Dijksma, in Utrecht, als derde vrouwelijke burgemeester van de stad. Ik zeg het ook wel eens tijdens schoolbezoeken tegen meisjes: ‘Als ik burgemeester kan worden, waarom jullie niet?”‘

