Goed nieuws voor iedereen die in de liefde gelooft: ‘Wesley en Yolanthe zijn weer aan het daten’

Het was dé talk of the town: Yolanthe en Wesley gingen scheiden. Het ultieme showbizzkoppel ging een jaar geleden uit elkaar en dat hield de gemoederen bezig. Maar nu lijkt er weer hoop te zijn, voor iedereen die in de liefde gelooft.

Dat Wesley Sneijder (36) ruim een jaar na de aankondiging van de breuk met Yolanthe Cabau (35) nog altijd hoopt op een gezinshereniging, benadrukte hij onlangs nog in zijn biografie. En het lijkt erop dat de voormalig profvoetballer het voor elkaar heeft gekregen: als we de laatste geruchten mogen geloven, zijn de twee weer aan het daten.

Hoop

In zijn boek Sneijder blijkt dat Wesley heel goed weet wat hij wil als het aankomt op zijn gezin. “Yo is een optimist en ik ga honderd procent voor een positieve uitkomst. Het zal niet meer misgaan. Ik geloof daarin. Ik wil dat”, aldus de voetballer, in het door Kees Jansma geschreven boek dat onlangs verscheen. “Ik moet nog even uitzoeken hoe en wat, maar ik hoop dat we op een dag weer een gezin worden.”

Wesley en Yolanthe hebben samen een zoon, Xess Xava. Vorig jaar ging het mis en besloten de twee uit elkaar te gaan. Wesley bekende schuld: het zou aan hem hebben gelegen. Hij zou fouten hebben gemaakt. En nu lijkt het tij te keren, in positieve zin. “Wesley en Yolanthe zijn weer voorzichtig aan het daten, dat weet nog bijna niemand”, vertelt een zéér goed ingevoerde bron aan Story. “Ze willen elkaar in alle rust terugvinden. Voor Wesley betekent dit enorm veel. Hij is nog altijd stapelgek op Yolanthe.”

Tweede kans

Volgens de insider wilde Yolanthe niets liever dan een gelukkig gezinsleven. “Maar Wesley maakte dat onmogelijk. De afgelopen weken en maanden heeft Yolanthe gezien dat Wesley enorm zijn best heeft gedaan om te veranderen. Om die reden zou Yolanthe hem een tweede kans willen geven. Dat Yolanthe haar hart opnieuw voor Wesley opent, betekent niet automatisch dat ze weer terug bij elkaar zijn. Wesley zal hard zijn best moeten doen om Yolanthe weer voor zich te winnen, maar de belangrijke eerste stap is gezet.”

Niet bevestigd

Hoewel het entertainmentblad wel heeft gevraagd naar een reactie van beiden, is er geen eenduidig antwoord uitgekomen. Zo laat Yolanthe’s management weten het gerucht “niet te kunnen bevestigen” en wil Wesley er niets over kwijt.

