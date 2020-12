Woef, slok, proost: Aldi verkoopt vanaf volgende week hondenwijn

Je wandelt met ‘m, je knuffelt ‘m, je ruimt z’n drolletjes op (minder leuk); eigenlijk deel je lief en leed me je viervoeter. En vanaf nu kan je ook de vrijmibo inluiden met je hond. Aldi komt namelijk met speciale hondenwijn: Posh Pooch.

Je hoeft niet bang te zijn dat er straks lallend geblaf uit de hond komt en dat ‘ie achterstevoren op de tafel staat, want de hondenwijn is volledig alcohol- en druiven vrij. We gaan onze harige vriendjes natuurlijk niet massaal vergiftigen. De ‘witte wijn’ bestaat uit natuurlijke ingrediënten, waaronder ginseng, limoen en vlierbloesem. Meer een kattenmens? Ook zij mogen dit drankje gewoon hebben.

Kerst met de fam, ehhh; honden

Komt natuurlijk als geroepen voor de feestdagen, die we – hoogstwaarschijnlijk – met slechts vier mensen doorbrengen. Huisdieren daarentegen mogen wel gewoon bij elkaar komen, dus zo maak je er een hairy feestje van én hoef je je niet schuldig te voelen als ze je met die ene blik aankijken. Die blik van: ‘ja, jij zit daar aan je biefstukje met kerst, en ik? Ik krijg water en droge brokken.’

Vanaf 7 december ligt de Posh Pooch in de schappen bij de Aldi voor slechts € 2,49. Drink je zelf geen alcohol? Haal dan even een andere alcoholvrije variant voor jezelf. Het drankje is namelijk wel echt bedoeld voor huisdieren. En anders: proost!

