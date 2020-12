Zo ‘gewoon’ zag Máxima er nog uit toen ze nog géén royal was

Nu zijn deze vrouwen wereldberoemd, maar ooit gingen ze nog anoniem door het leven. Zo ook onze koningin Máxima.

Máxima Zorreguieta

In 1999 werd Máxima Zorreguieta in één klap beroemd als de vriendin van (toen nog) kroonprins Willem-Alexander. In de periode tot hun verloving ging de extraverte Máxima heel discreet om met de aandacht die ze kreeg. Ze vermeed de pers en iedereen uit haar intieme kring zweeg. Ondertussen leerde Máxima de Nederlandse taal en alle koninklijke etiquetten, zodat ze volledig voorbereid haar rol als prinses (en later: koningin) kon vervullen. Na haar verloving met Willem-Alexander keerde ze zowat direct terug naar haar uitbundige zelf.

En Máxima en Willem-Alexander in hun jongere jaren:

Bron: Story