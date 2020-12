Heb jij een weelderige bos haar (mede) dankzij hairextensions? Dan is er een kans dat daar mensenhaar in zit. Dit blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor de Groene Amsterdammer en LINDA. Zij kwamen erachter dat in Chinese kampen in de regio Xinjiang onder dwang haar wordt afgenomen bij Oeigoeren, een Turks volk uit de Chinese regio Sinkiang.

Zeker één Chinese fabrikant die pruiken naar Nederland exporteert heeft haar uit Xinjiang gehaald. Dit bedrijf, Emeda, heeft de laatste vijf jaar meerdere ladingen naar Nederland gebracht, zo blijkt uit het onderzoek. Verschillende ex-gevangenen verklaarden dat hun haar bij binnenkomst in de kampen is afgeschoren. Zo vertelde Mihrigul Tursun in 2018 aan het Amerikaanse Congres: ‘Ik werd op een hoge stoel gezet. Mijn handen en voeten werden vastgeklikt. Mijn hoofd werd kaalgeschoren.’ Dit wordt door andere ex-gevangenen beaamd.

Populair haar

In Xinjiang zitten veel Oeigoeren in ‘heropvoedingskampen’. China heeft deze kampen om de Turken tot Chinezen om te vormen. Er is niet onderzocht waar de pruiken na het afscheren gemaakt zijn. Haar van Aziaten blijkt populair voor hairextensions, omdat het dik, steil en sterk is. Ook als je blond haar hebt, ben je er niet zeker van dat het veilig is; de lokken worden namelijk in iedere denkbare kleur geverfd.

‘Hoewel we weten dat Oeigoeren onder dwangarbeid in haarfabrieken werken, weten we niet of zij ook het haar moeten verwerken dat onder gevangenen is afgenomen’, laat Investico-journalist Eline Huisman weten in een reactie aan het AD. ‘Van oorsprong zijn in Oost-China ook veel haarbedrijven gevestigd die dit soort haar verwerken, dus het is ook mogelijk dat het daar naartoe gaat voor verwerking.’

Tegengaan

Uiteindelijk is de import van deze haren een politiek probleem. De douane vertelt aan Hart van Nederland dat zij geen taak hebben in het tegenhouden van producten die onder dwang gemaakt zijn. De douane moet daartoe een directe taak krijgen van de overheid. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en de minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag, zeggen tegen LINDA. dat het de taak is van bedrijven om ‘maatschappelijk verantwoord’ te ondernemen.

