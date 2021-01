chantal janzen reageert

Dat Chantal Janzen niet bang is om het echte leven te laten zien op de gram, dat moge duidelijk zijn. Zo deelde ze deze zomer al een eerlijke bikinifoto en geeft ze het ook gerust toe als ze – naar eigen zeggen – een ‘jankdag’ heeft. Gisteravond kwam er weer een pareltje online: haar reactie als iemand zegt ‘Chantal Janzen is wel mijn type’.

Zoontje James moest lachen bij het fragment uit Married at first sight, waar een kandidaat zegt: ‘Mijn type is dan Chantal Janzen en Eveline, die seksuoloog zeg maar.’ James maakt een foto van z’n moeder, die – zo blijkt maar weer – ook een lekker chilloutfitje aan heeft op de bank. Roze fleecesokken, ochtendjas en nog even een restje van het avondeten tussen haar tanden vandaan aan het halen.

Fleece sokken en ingevette blote billenbek

Chantal zou Chantal niet zijn, als ze de foto niet zou delen met lachwekkende caption. ‘Ja, zo zit ik erbij als ik ’n avond vrij heb, met mn bril op mn ingevette blote billen bek, voor mij niks raars aan. Vanavond zat ik Married at first sight te kijken en moest James lachen om dit fragment en maakte deze foto. Ik zou zeggen, richt al je pijlen op Eveline, beste man. Al weet ik zeker dat zij als seksuoloog mijn roze fleece sokken absoluut kan waarderen. En James, bedankt voor de foto. Mama houdt ook van jou.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official)

Reactie Eveline

Die seksuoloog waar de Married at first sight deelnemer het over heeft, is natuurlijk Eveline Stallaart. Zij reageert dan ook onder de post van Chantal Janzen: ‘Dankjewel lieve Chantal, wat attent van je! Ik zou zeggen hij heeft SMAAK!’. Waarop Chantal alleen maar reageert: ‘Zeg me alsjeblieft dat jij ook roze fleecesokken hebt.’ Dat wordt nog wel even bevestigd door de seksuologe: ‘Jep, guilty. Mét m’n matchende roze Snuggie.’

Zo zie je maar; die BN’ers, dat zijn ook maar gewoon mensen met onesies en dikke sokken.

