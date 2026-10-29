Nynke (29) werd na één virale video kunstenares: ‘Iemand was zelfs boos dat ik geen kunstacademie heb gedaan’

Tot een jaar terug zou je Nynke Camps (29) kunnen kennen van haar inspirerende modecontent, maar inmiddels vooral als kunstenares. "Ik was altijd al creatief: vroeger tekende en schilderde ik veel", vertelt Nynke.

"Toen ik vorig jaar ging verhuizen, dacht ik: ik kan een mooi schilderij kopen, maar ik kan het ook zelf maken. Althans, ik kon het op z'n minst proberen. Ik wilde met de kleur groen werken en haalde inspiratie van Pinterest. Omdat social media mijn werk was, besloot ik het schilderen te filmen.

Die video ging helemaal viral: ik had ruim twee miljoen views. In de dagen daarna kreeg ik wel dertig aanvragen binnen. Ik was verbaasd. Willen mensen mijn kunst in hun woning?"

Verlies draaien op eerste schilderij

Nog geen maand na haar video verkoopt ze haar eerste schilderij – en daarna elke dag wel één. Als ze tijdens het interview haar eerste facturen terugzoekt, begint ze te lachen. "Ik draaide bijna verlies... Wat erg. Ik verkocht 'm voor 211 euro en daar zaten mijn gewerkte uren, de btw én alle materialen, zoals het canvas en de verf, al bij in. Het was niet echt een slimme zet, maar ik vond het al heel speciaal dat iemand er überhaupt iets voor wilde neerleggen.

Bovendien vond ik het ook ongemakkelijk om er veel voor te vragen. Het drong (en dringt) niet helemaal tot mij door dat mensen geld willen neerleggen voor iets wat ik maak en dat zij dat jarenlang in hun woning willen hangen."

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Haar woonkamer stond er al snel vol mee. Eigen beeld.

Van nul naar honderd

Al na een maand verkoopt ze genoeg schilderijen om er haar werk van te kunnen maken. "Het is nog steeds heel bijzonder. Ineens ging het van nul naar honderd en heb ik een heel andere baan, die ik nog steeds combineer met fashion. De rollen zijn nu alleen omgedraaid. Daar moet ik nog steeds weleens aan wennen. Het was niet zo dat ik iets in mijn hoofd had en daarnaartoe leefde. Ik weet ook dat dit uniek is; mensen werken hier jarenlang naartoe. Iemand was zelfs boos op mij dat ik geen kunstacademie heb gedaan."

Sierlijke abstracte kunst

Nynke maakt abstracte kunst en beschrijft het zelf als sierlijk en rustig. "Ik laat mijn werk baseren op kleuren. Het wordt ontzettend vaak gevraagd welke kleuren ik gebruik, maar ik meng alles zelf. In één kleur zitten soms wel acht verschillende kleuren. Achteraf heb ik vaak geen idee meer hoe ik die ook alweer heb gemaakt.

Ik heb twee soorten kunst die ik verkoop: werk in opdracht en vrij werk. Voor opdrachten hanteer ik vaste prijzen. Ze raken zo snel uitverkocht, waardoor ik er steeds meer voor kan vragen. Dat is fijn: het geeft me meer ruimte om tijd vrij te maken voor mijn eigen werk en daarmee te experimenteren. Daarbij kan ik namelijk écht helemaal doen wat ik wil. Het schilderij hieronder is een van mijn mooiste werken tot nu toe. Ik had de prijs heel hoog gezet, omdat ik dacht dat ik 'm dan zelf kon houden – zes mensen wilden hem hebben en binnen dezelfde dag was hij verkocht."

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Eigen beeld

"Bij opdrachten vind ik het belangrijk om trouw te blijven aan mijn eigen stijl. Daar ben ik nog wel zoekende in. Maar mensen vragen iets aan op basis van mijn eerdere werk, dus ze kunnen niet alles zelf bepalen."

Atelier en exposities

Inmiddels heeft ze ook een eigen atelier in Arnhem. "Mijn woning kwam wel erg vol te staan door alle schilderijen...", zegt Nynke. "In maart kreeg ik ook twee aanvragen voor exposities in Italië. In eerste instantie dacht ik dat het een scam was – ik was helemaal nieuw in deze wereld. Bovendien was ik nog maar drie maanden daarvoor begonnen. Toevallig waren ze op dezelfde dag: één in Milaan en de ander in Florence.

Het thema van de expositie was liefde. Normaal zit er achter mijn werk geen gedachte of gevoel, maar op dat moment was ik heartbroken. Bij dit schilderij zat er dus wel een verhaal achter. Het was heel speciaal om mijn schilderij daar te zien hangen. Ik heb dit werk nooit verkocht en ga dat ook niet doen – net als bij mijn allereerste, groene schilderij. Mijn bijzonderste expo tot nu toe? Die was in Carrousel du Louvre."

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Eigen beeld

Doelen- en dromenlijstje

Van hobby naar een eigen atelier en exposities: haar kunstcarrière is dit jaar sky high gegaan. Haar prijzen gaan ook steeds meer omhoog. "Ik word natuurlijk ook beter in wat ik maak. Mijn werk van nu is niet meer te vergelijken met dat van een jaar geleden", vertelt ze. "Volgende maand heb ik mijn allereerste solo-expositie in Nederland. Als dat slaagt, wil ik het groter aanpakken.

Laatst heb ik een doelen- en dromenlijstje gemaakt voor volgend jaar. Misschien is het hoog gegrepen, maar ik stel graag hoge doelen: ik wil graag exposeren in New York en tijdens Miami Design Week. Ook stond een interview voor een magazine erop – die kan ik nu afvinken. Ik sta nog niet helemaal stil bij hoe snel het gaat, maar ik zou niks anders willen."