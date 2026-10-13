Ochtendmens of avondmens? Dat kan bepalen hoe je op de wintertijd reageert

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat de klok een uur achteruit. Om drie uur wordt het weer twee uur, waardoor we in theorie een uur langer kunnen slapen. Klinkt heerlijk, toch? Toch is dat extra uurtje niet voor iedereen even prettig. Sommige mensen merken nauwelijks iets van de overgang naar de wintertijd, terwijl anderen een paar dagen eerder wakker worden, slechter slapen of zich vermoeider voelen.

Hoe dat kan? Het heeft onder andere te maken met je chronotype: je natuurlijke voorkeur voor vroeg of laat slapen.

Wat is een chronotype?

Sommige mensen zijn al om zes uur uit de veren om te gaan hardlopen, en anderen komen op dat moment juist pas thuis van uitgaan. En ja, je zou kunnen zeggen dat dat vooral aan bepaalde gewoontes ligt... Maar het kan dus ook echt met je biologische klok te maken hebben.

Die biologische klok regelt onder andere wanneer je slaperig wordt en wanneer je je juist alert voelt. Bij ochtendmensen ligt dat ritme doorgaans wat vroeger (of héél wat vroeger). Zij worden van nature eerder wakker en krijgen 's avonds vaak ook eerder slaap. Bij avondmensen verschuift dat ritme juist naar later.

Overigens hoef je niet uitgesproken het een of het ander te zijn. Veel mensen zitten ergens tussen beide chronotypes in.

Waarom kunnen ochtendmensen meer last hebben van de wintertijd?

Je zou misschien verwachten dat vooral avondmensen blij zijn met een extra uur slaap. Toch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek het juist de ochtendmensen zijn die gevoeliger kunnen zijn voor de overgang naar de wintertijd.

In een Finse studie uit 2008 onderzochten wetenschappers hoe mensen reageerden op het verzetten van de klok. De deelnemers droegen apparaatjes die hun bewegingen registreerden en hielden hun slaap bij.

Daaruit bleek dat de overgang naar wintertijd meer verstoring veroorzaakte bij ochtendmensen, terwijl avondmensen juist gevoeliger waren voor de overgang naar zomertijd. Daar kan ik me best in vinden, want bij de zomertijd voel ik als avondmens me altijd een week lang alsof ik een gi-gan-tisch-e jetlag heb.

Maar eigenlijk is het ook best logisch: stel dat je normaal gesproken om zes uur wakker wordt. Zodra de klok een uur achteruitgaat, kan je lichaam nog steeds op hetzelfde biologische tijdstip wakker worden. Alleen staat er dan ineens vijf uur op je wekker. En probeer dan nog maar eens lekker verder te slapen.

Wel een belangrijke kanttekening: aan dit onderzoek deden slechts negen mensen mee. Geen idee waarom ze niet wat meer proefkonijnen kunnen vinden, maar hoe dan ook... Helemaal representatief is het dus ook weer niet.

En hoe zit het met avondmensen?

Voor avondmensen kan de overgang naar wintertijd juist wat gemakkelijker verlopen. Hun natuurlijke voorkeur om later naar bed te gaan en later wakker te worden, sluit mogelijk beter aan bij het terugzetten van de klok.

Andersom kunnen zij meer moeite hebben met de zomertijd (waarvan dus akte), wanneer de klok een uur vooruitgaat. Dan moeten ze volgens de nieuwe klok eerder opstaan, terwijl hun biologische ritme daar nog niet op is ingesteld.

Dat verschil kwam ook naar voren in een onderzoek uit 2007, gepubliceerd in Current Biology. Wetenschappers analyseerden gegevens van ongeveer 55.000 mensen (dat geeft dus een stuk beter beeld dan met slechts negen mensen) en volgden daarnaast vijftig deelnemers rond de overgang naar zomer- en wintertijd.

De onderzoekers zagen dat het slaap- en activiteitenritme zich in het najaar relatief gemakkelijk aanpaste aan de wintertijd. De overgang naar zomertijd bleek lastiger, vooral voor mensen met een laat chronotype.

Dus voortaan als je iemand met wallen tot z'n knieën ziet wanneer de zomertijd is ingegaan, is de kans redelijk aanwezig dat het hier een avondmens betreft.

Een uur extra slaap?

En dan is er nog dat veelbelovende extra uur slaap. Want slapen we daadwerkelijk zestig minuten langer als de wintertijd ingaat? Nee, niet bepaald, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het Journal of Sleep Research, waarin wetenschappers slaapgegevens analyseerden van 11.780 deelnemers uit de Britse UK Biobank.

Tijdens de overgang naar wintertijd sliepen deelnemers op de betreffende zondag gemiddeld 33 minuten langer dan op de zondag ervoor. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar aanzienlijk minder dan het uur dat we volgens de klok cadeau krijgen.

Bij de overgang naar zomertijd zagen de onderzoekers juist een afname van gemiddeld 65 minuten slaap ten opzichte van de voorgaande zondag. Over het algemeen worden mensen dus toch 'harder' getroffen door de zomertijd dan door de wintertijd.

Hoe lang duurt het voordat je gewend bent?

Daar bestaat helaas geen vast antwoord op: hoe snel je biologische klok zich aanpast, verschilt per persoon en hangt onder andere samen met je chronotype, slaapgewoontes en blootstelling aan daglicht.

De plannen om eindelijk afscheid te nemen van deze zomer- en wintertijd liggen er natuurlijk al langer... Maar goed; in 2019 waren ze al van plan om dat in 2021 te doen. Dat ging niet door, en Nederland lijkt vooralsnog zich ook vast te houden aan dat uurtje meer en minder. Wie weet raken we er ooit aan gewend...