Oeps: voor deze onverwachte dingen kun je een flinke boete krijgen tijdens een verkeerscontrole

En voor sommige overtredingen wist je waarschijnlijk niet eens dat je ervoor bekeurd kon worden.

Dure poetsbeurt

Je kent het vast wel: je rijdt op de snelweg, je voorruit is vies en je wilt even je ruiten schoonmaken. Maar zodra je de ruitensproeiers aanzet, gebeurt er helemaal niets. De ruitensproeiervloeistof is op. Vervelend, maar wist je dat dit je ook een flinke boete kan opleveren?

Volgens de Nederlandse verkeersregels moet je auto namelijk beschikken over een goed werkende ruitensproeierinstallatie. Is het reservoir leeg en kun je daardoor je ruiten niet schoonmaken? Dan werkt de installatie niet naar behoren en riskeer je een boete van 190 euro, aldus het Feitenboekje 2026 van het Openbaar Ministerie. Daar komen ook nog 9 euro administratiekosten bovenop.

Maar let op, het gaat dus niet alleen om een leeg reservoir. Ook verstopte sproeiers of een defect pompje kunnen voor problemen zorgen. Zorg er dus voor dat je de ruitensproeiervloeistof regelmatig bijvult. Een flesje kost je maar een paar euro. Zet dat tegenover die hoge boete, dan weet je ongetwijfeld wat de juiste keuze is.

Ook deze nog

Dit is overigens niet het enige waarvoor je beboet kunt worden tijdens een verkeerscontrole. Zo moet je voorruitontwaseming goed werken, anders riskeer je een boete van 190 euro. Ook een snelheidsmeter die niet goed afleesbaar is, bijvoorbeeld doordat je dashboardverlichting kapot is, kan je 130 euro kosten. En heb je een geurboompje aan je achteruitkijkspiegel hangen? Als die je zicht belemmert, riskeer je een boete van 190 euro.

Ook je verlichting kan je onverwacht geld kosten. Zo mag je het mistachterlicht alleen gebruiken als het zicht door mist of sneeuwval minder dan 50 meter is. Staat het onterecht aan, dan riskeer je een boete van 190 euro. En vergeet ook je kentekenverlichting niet. Is-ie kapot, waardoor het kenteken niet goed leesbaar is? Dan wordt dat 65 euro, exclusief administratiekosten.