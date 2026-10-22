Oud-rechercheur kritisch op politie na moord op Hajar (29): ‘Wat is belangrijker? Capaciteit sparen of een mensenleven?’

“Help me. Now. He is killing me.” Op 4 oktober stuurt Hajar deze woorden naar een bekende. Daarna blijft het stil. Haar familie kan haar niet meer bereiken en schakelt diezelfde avond de politie in. Maar volgens een familielid krijgen ze daar te horen dat de vermissing pas na 24 uur als urgent kan worden behandeld.

Een opmerkelijke boodschap, want die wachttijd bestaat helemaal niet. De politie probeert dat misverstand zelf al jaren uit de wereld te helpen. Waarom zou de familie van Hajar dan toch te horen hebben gekregen dat ze moest wachten?

‘Wat is belangrijker? Capaciteit sparen of een mensenleven?’

Voormalig politie-inspecteur en forensisch rechercheur John Pel kan zich wel voorstellen hoe zo'n gesprek op het politiebureau is verlopen. Hij werkte ruim 35 jaar bij de politie en was ook hulpofficier van justitie.

“Ik kan me best voorstellen dat je naar een politiebureau gaat en de collega daar zegt: sorry meneer en mevrouw, maar dit is een volwassene. De eerste 24 uur ondernemen we geen actie”, vertelt Pel. Volgens hem wordt bij vermissingen van volwassenen in de praktijk vaak afgewacht. De meeste vermiste personen komen immers weer terecht. “Wat is belangrijker? Capaciteit sparen of een mensenleven?”

Bij vermiste kinderen ziet hij een heel andere reactie. “Dan gaan meteen alle bellen af en alle rode vlaggen omhoog.” Pel vindt dat de politie ook bij volwassenen sneller moet ingrijpen wanneer er aanwijzingen zijn dat iemand gevaar loopt.

‘Daar had je op kunnen acteren’

Vooral de WhatsApp-berichten van Hajar zitten Pel dwars. “Er was sprake van appverkeer. En er zat een appje bij dat wel een dreigend appje was. Daar had je op kunnen acteren.” Had de politie haar vermissing vanwege de noodkreet direct als urgent moeten behandelen? “Ja, dat zou urgent moeten zijn.”

Pel had op zijn minst een rechercheur bij de melding betrokken. “Ik heb veel liever dat je er direct even een rechercheur bij haalt, die een paar interessante vragen stelt”, vertelt hij. “Er zijn zeker fouten gemaakt en laten we hier alsjeblieft van leren.”

De politie zegt zelf iets anders

Opvallend is dat de politie de vermeende 24-uursregel al jarenlang bestrijdt. In 2017 vertelde politiewoordvoerder Ed Kraszewski bijvoorbeeld aan NOS op 3: “Wij ondernemen altijd actie. Welke middelen en mensen we inzetten voor de actie, varieert.”

In een voorlichtingsbericht uit 2019 was de politie nog duidelijker: “De eerste 24 uur zijn juist cruciaal.” En in augustus 2024 noemde politiewoordvoerder Lotte Vermaas het idee dat je een etmaal moet wachten tegenover Omroep Flevoland een “hardnekkig misverstand”.

Er bestaat dan ook geen wettelijke wachttijd.

Wat gebeurde er na de melding van Hajar?

Volgens De Telegraaf zegt een familielid dat de politie op 4 oktober aangaf dat er eerst 24 uur moest verstrijken voordat Hajars vermissing urgent kon worden verklaard. Of dat daadwerkelijk zo is gezegd, staat niet vast.

De politie bevestigt wel dat de vermissing aanvankelijk als niet-urgent werd beoordeeld. De melding kwam op 4 oktober rond 20.15 uur binnen. De familie was volgens de politie bezorgd omdat Hajar die ochtend “verontrustende berichten” had gestuurd.

Diezelfde nacht deed de politie onderzoek in een pand in Buitenveldert, nadat een signaal van Hajars telefoon naar die locatie had geleid. “Hajar en haar telefoon werden hier echter niet aangetroffen”, aldus de politie.

Op 5 oktober werd haar vermissing alsnog als urgent aangemerkt. Waarom de politie de vermissing aanvankelijk als niet-urgent beoordeelde, wil ze niet toelichten. Vanwege de privacy van de nabestaanden doet zij geen mededelingen over de redenen voor de eerste beoordeling.

Op 16 oktober werd het lichaam van Hajar gevonden in een koffer in de Amstel. Een 23-jarige man is aangehouden als verdachte van haar moord.

Pel vermoedt dat de familie inderdaad te horen heeft gekregen dat er 24 uur moest worden gewacht. “Dat is hoe het altijd gaat”, zegt hij. Maar hij benadrukt ook dat hij niet weet wat er precies is besproken. “Wie spreekt nu de waarheid? De familie of de politie? Ik ben er niet bij geweest.”

‘Wees je eigen hoofdcommissaris’

Pel werkte tijdens zijn politiecarrière ook als hulpofficier van justitie. Als hij voor een lastige beslissing stond, volgde hij naar eigen zeggen niet automatisch de gebruikelijke werkwijze. Hij herinnert zich een advies van een voormalige hoofdcommissaris: “Wees je eigen hoofdcommissaris.”

“Blijf niet halsstarrig aan die regels vasthouden”, zegt Pel. Volgens hem is dat niet altijd gemakkelijk binnen de politie, die hij omschrijft als een hiërarchische organisatie. Zelf zegt hij door zijn kritische houding twee bevorderingen te zijn misgelopen.

Hij verwacht dat de zaak-Hajar vanwege de grote media-aandacht intern geëvalueerd zal worden. Maar of zo'n evaluatie daadwerkelijk iets verandert, is volgens hem de vraag. “Ze gaan het wel evalueren, maar in welke kast of la komt het dan weer terecht?” Daarbij haalt Pel de zaak-Anne Faber aan, die destijds ook aanleiding gaf tot evaluaties.

Vragen aan politie

VIVA heeft de woordvoerder van de politie gevraagd of de familie van Hajar daadwerkelijk te horen kreeg dat ze 24 uur moest wachten. Ook wilden we weten waarom haar vermissing ondanks de noodberichten aanvankelijk als niet-urgent werd beoordeeld en of die beslissing inmiddels is onderzocht.

Op die vragen hebben we nog geen antwoord ontvangen.

Wanneer kun je iemand als vermist opgeven?

Je hoeft nooit 24 uur te wachten om een vermissing te melden. Volgens de politie zijn juist de eerste 24 tot 48 uur cruciaal.

Is iemand plotseling verdwenen en maak je je zorgen? Bel dan 0900-8844. Zijn er aanwijzingen voor onmiddellijk gevaar, bijvoorbeeld een noodkreet of een bedreiging? Bel 112.