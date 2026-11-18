Het onderzoek werd in zeven Europese landen gehouden, onder ruim zesduizend ouders, via het online onderzoeksplatform Pollfish. Van de 771 Nederlandse ouders met volwassen kinderen die Bunq liet ondervragen, zegt 42 procent elke maand een vast bedrag bij te dragen aan de woonlasten van hun kind. Bovendien blijft het niet bij de huur. Veel ouders betalen ook mee aan de telefoonrekening (44 procent), verzekeringen (33 procent) en streamingdiensten (19 procent) van hun kinderen. En de helft (!) doet geregeld boodschappen voor hun kroost.

Bijspringen

Wat het onderzoek niet laat zien: de volwassen kinderen van wie de ouders niét kunnen bijspringen. Volgens mij, plus mijn eigen ervaring, plus een bescheiden veldonderzoek onder tien vrienden, zeggen de cijfers vooral iets over een gestoorde woningmarkt waarop je het zonder financiële steun van thuis steeds moeilijker redt.

Onafhankelijke cijfers bevestigen dat beeld. Volgens het CBS wilde in 2024 ruim een kwart (26,5 procent) van de thuiswonende jongeren uit huis, maar kon geen woning in hun prijsklasse vinden. In 2018 was dat nog 7,7 procent. En het aantal 25- tot 35-jarigen dat thuis woont, groeide in 2024 met 5,6 procent, terwijl die leeftijdsgroep zelf maar met 1,7 procent groeide.

Wie wel een huis koopt, krijgt daar steeds vaker hulp bij. Uit het WoonOnderzoek Nederland blijkt dat in 2024 31 procent van de koopstarters een schenking van (schoon)ouders kreeg, tegen 19 procent in 2021. Gemiddeld ging het volgens ING om zo’n 58.000 euro.

Terug naar je kinderkamer

Ook volwassen kinderen die nog (of weer) thuis wonen, worden flink gesponsord. Bijna de helft van de ouders met thuiswonende volwassen kinderen (48 procent) zegt dat die helemaal niets bijdragen aan het huishouden. Slechts elf procent betaalt meer dan 250 euro kostgeld per maand.

Opvallend: bijna een op de vijf ouders (19 procent) zegt dat een kind dat eerder op zichzelf woonde, inmiddels weer thuis is ingetrokken. Een stukgelopen relatie is daarvoor de belangrijkste reden (26 procent), gevolgd door de hoge huren (15 procent), sparen voor een eigen huis (12 procent) of gewoon sparen (11 procent). Dat beeld is overigens niet helemaal in lijn met eerder CBS-onderzoek: dat zag juist dat jongvolwassenen de afgelopen jaren minder vaak terugkeren naar het ouderlijk huis, onder meer omdat ze (veel) later uit huis gaan en dan al vaker werk hebben.

Stress bij de ouders

Hoe lief ook van pap en mam, al dat bijspringen blijft niet zonder gevolgen voor de ouders zelf. Meer dan de helft zegt er weleens stress van te hebben, een op de vijf zelfs veel tot zeer veel. Ook hun eigen portemonnee lijdt eronder: 21 procent gaat minder vaak op vakantie, 17 procent heeft weleens aan hun eigen spaargeld moeten komen en 6 procent heeft zelfs weleens geld geleend om hun kind te kunnen helpen.

‘Als ouder wil je je kinderen zo goed mogelijk helpen, ook wanneer ze allang op eigen benen staan,’ zegt Joe Wilson, Chief Evangelist bij bunq. ‘Maar financiële vrijheid betekent ook dat je je eigen toekomst niet uit het oog verliest.’ Hij raadt ouders en kinderen aan om duidelijke afspraken te maken over wat er wel en niet kan.

En wie die steun niet heeft, begint dus met een achterstand. Dat ouders het gat dichten terwijl ze er zelf stress van krijgen, op vakanties bezuinigen of zelfs geld lenen, is eerder onderdeel van het probleem dan een oplossing.