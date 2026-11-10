Pauline (53) over praten met je ouders over geld: ‘Doe het niet voor jezelf, maar voor degene die achterblijft’

Die ‘kleuter’ is inmiddels 53, werkt 29 jaar bij de bank en is daarvan al zeventien jaar private banker bij ABN AMRO MeesPierson. Ze begeleidt vermogende klanten en praat de hele dag met hen over wat er nu én in de toekomst met dat geld moet gebeuren. Maar het gesprek met haar eigen ouders aangaan was tóch spannend.

Ze is lang niet de enige die dit gesprek voor zich uit schuift. In opdracht van ABN AMRO MeesPierson vroeg Ipsos I&O afgelopen september 1.500 Nederlanders tussen de 46 en 61 jaar naar een erfenis of schenking die ze verwachten. Driekwart van wie er een verwacht, heeft nog nooit concrete wensen of afspraken met de ouders besproken, en minder dan de helft (44 procent) weet goed wat er geregeld is. Ruim een derde vindt het lastig om erover te beginnen, en acht op de tien willen vooral niet de indruk wekken dat ze op een erfenis zitten te azen. Begrijpelijk, want niemand wil aan de keukentafel klinken als iemand die alvast de inboedel aan het taxeren is terwijl papa en mama nog hartstikke kwiek zijn.

‘Op één hand te tellen’

“Je hebt families die heel open zijn, maar die zijn op één hand te tellen, kan ik je verzekeren”, zegt Vreeker. Op praten over geld rust volgens haar nog altijd een onnodig taboe, en praten met je ouders over hún geld is al helemaal niet iets wat mensen graag doen. Vooral bij de huidige zeventigers en tachtigers hoort ze vaak dezelfde houding: “Joh, dat gaat niemand iets aan. Het is mijn geld en tegen de tijd dat ik dood ben, dan zie je het wel.” Dus komt het gesprek vaak pas als er iets ingrijpends gebeurt.

Hoe dat kan uitpakken, zag Vreeker bij een klant die op haar 35e ineens een pand erfde. Haar moeder had het lang geleden gekocht, maar de dochter wist van niets. “Dat pand was wel veel geld waard”, vertelt Vreeker. “Alleen dat zat in die stenen.” De dochter had zelf niet de middelen om er iets mee te doen, dus het moest verkocht worden. “Je bent nog bezig met het verwerken van het overlijden, en dan moet je dit alweer gaan regelen.” Volgens Vreeker had het veel gescheeld als de moeder haar dochter er eerder over had verteld.

Wie geen zin heeft om dit soort zaken op tijd te regelen, krijgt van haar steevast hetzelfde advies: “Doe het niet voor jezelf, maar voor degene die achterblijft.”

‘Waarom, wijsneus?’

Dat ze het bij haar eigen ouders dan toch zo lang liet liggen, had volgens haar dezelfde reden als bij iedereen. “Vijftien jaar geleden dacht ik: ze gaan nog lang niet dood. En ik ook niet. En dat komt allemaal wel een keer.”

Tot het voor haar ineens raar begon te voelen dat ze het er nooit over hadden. Ze wees haar vader erop dat ze de hele dag praat met mensen zoals hij. “Vreemd toch, dat ik de hele dag aan het vertellen ben hoe het moet, maar dat ik met hem dat gesprek helemaal niet had. Daar baalde ik eigenlijk wel van.”

Makkelijk ging het niet. “Maar ik heb hem zo ver gekregen.” Zijn reactie toen ze ernaar vroeg: “Waarom, wijsneus, waarom wil jij dat weten?” Tot in detail weet ze nog steeds niet wat er is. “En dat maakt mij ook eigenlijk niet heel veel uit.” Het gesprek staat in elk geval op een kier.

Met haar eigen twee zoons praat ze veel makkelijker over geld. Voor haar oudste, van 19, heeft ze gespaard en belegd. “Dan praat ik wel met hem over: joh, we kunnen in één keer op de knop drukken, en dan gaat het allemaal naar de Albert Heijn en je studievereniging en allemaal slechte dingen. Maar we kunnen het ook laten staan.” Of ze ook al heeft verteld wat zij straks zelf nalaat? Even blijft het stil. “Nee, als ik heel eerlijk ben, nog niet.”

Eerst goed voor jezelf zorgen

Wie verwacht dat een private banker iedereen aanraadt om bij leven zoveel mogelijk weg te geven omdat dat fiscaal slim is, komt bedrogen uit. Voor haar vermogende klanten is schenken met warme hand, dus wanneer je nog in leven bent, een no-brainer, zegt ze, maar voor de rest is haar eerste advies: zorg eerst goed voor jezelf. “Schenken met warme hand vind ik heel nobel. Dat moet je ook vooral doen. Maar ik heb ook wel mensen die veel te veel wegschenken. Dan moeten ze straks misschien weer voor de deur gaan staan. Daar maken we wel eens grappen over.”

Het hoeft ook niet meteen om grote bedragen te gaan. “Een kind of een kleinkind kan ook al heel blij zijn met duizend euro of met vijfhonderd euro”, zegt ze.

Koffie in plaats van rode wijn

Een vaste openingszin om het gesprek met je ouders te beginnen heeft ze niet; daarvoor is iedere familie te verschillend. Wel raadt ze aan om het ongemak gewoon te benoemen. “Zeg het maar gewoon”, zegt ze. En maak meteen duidelijk dat je niet in graaimodus zit. “Het gaat me niet om jouw euro’s. Het gaat me meer om dat we het gewoon met elkaar op een harmonieuze, fijne manier regelen, zoals jullie het graag willen.”

Ook het moment doet ertoe. “Het is nou niet iets wat je op zondagmiddag met een fles rode wijn met je kinderen en kleinkinderen en je schoondochter gaat bespreken”, zegt ze. “Maar kies dan een ander moment waarop je dat wel een keer doet.” Ze stelt zelf vaak voor om er eens apart voor te gaan zitten, met koffie, in plaats van tussen het biertje en de borrelnootjes door.

En het gaat om meer dan geld. Hoe wil iemand z’n uitvaart bijvoorbeeld? En waar wil je naartoe als je niet meer in je eigen huis kunt wonen? Zelfs de verdeling van sieraden of kunst kan flink uit de hand lopen als niemand weet wat de wens van de overleden ouder was. “Op het moment dat één van de ouders er niet meer is, dan ontstaan er echt wel hele gemene situaties”, zegt ze.

Ibiza en een dankjewel

Soms zit er iets heel anders onder. Ouders die niet willen schenken omdat het ene kind er beter mee omgaat dan het andere, krijgen van haar een stellig antwoord. “Dan zeg ik: ja, dat vind ik echt kul.” Want wat de kinderen ermee doen, is aan hen.

Ze herinnert zich een moeder die geld aan haar kinderen schonk en zich vervolgens ergerde aan een van hen, die er met vriendinnen van naar een zonnig oord ging. Vreeker vroeg door. De dochter verdiende zelf genoeg, haar vakantie hing echt niet van het geld van haar moeder af. Onderaan de streep bleek het probleem iets anders: er werd te weinig dankjewel gezegd.

Begin bij je gevoel

En als je ouders echt niet willen praten? Dan wordt het lastig, geeft ze toe. “De basis ligt natuurlijk bij die ouder, die op een gegeven moment de openheid van zaken moet geven.” Alleen wachten die ouders vaak net zo hard. Uit vergelijkbaar onderzoek onder vermogende klanten van ABN AMRO MeesPierson blijkt dat negen op de tien het belangrijk vinden om een erfenis of schenking op tijd vast te leggen, maar dat slechts 28 procent concrete afspraken met de erfgenamen bespreekt. Opvallend: maar 6 procent vindt het zelf lastig om te beginnen, terwijl 27 procent denkt dat hun kinderen er moeite mee hebben. De kinderen wachten dus op de ouders, en de ouders op de kinderen. “Ik denk dat we elkaar niet heel goed begrijpen op dat vlak”, zegt Vreeker.

Ze hoopt dat de aandacht voor het onderwerp de huidige zestigers en zeventigers over de streep trekt. “Voor de echte tachtigers heb ik de hoop opgegeven.”

Haar advies aan iedereen die dit leest, is dan ook simpel. “Ga gewoon praten. Ga het gewoon doen. En steek het niet in op financiën, maar op je eigen gevoel. Wat het met jou doet.” Vertel je ouders dat het je rust geeft om te weten hoe zij het geregeld willen hebben. Hoeveel er op de rekening staat, maakt daarbij niets uit. “Of je nou duizend euro op je spaarrekening hebt, een ton of twee miljoen”, zegt ze. “Want ook die ouders met duizend euro hebben misschien een idee bij hoe ze een uitvaart willen. En wat er naar de kleinkinderen moet. Dat hebben we allemaal.”