Pilates was nog nooit zó goedkoop: hier haal jij je eigen reformerapparaat voor 20 euro

Ik ben inmiddels al wel gezwicht voor een duur sportabonnement, met pilateslessen erbij inbegrepen gelukkig, maar dat was na deze vondst eigenlijk helemaal niet nodig.

Pilates

Nou is pilates at home heus niet de ontdekking van de eeuw. Matpilates bestaat al ruim honderd jaar en als je in het bezit bent van een yogamat, kun je het eigenlijk overal doen. Maar het is de laatste jaren vooral reformerpilates dat aan populariteit wint; iedereen en zijn moeder lijkt het ineens te doen (letterlijk, want mijn moeder en ik zijn ook om) en ik snap zelf goed waarom. Je traint heel bewust je diepe corespieren en werkt daarnaast ook aan je houding, stabiliteit én flexibiliteit. Voor een motorisch gestoorde zoals ik is dat best mooi meegenomen.

Nu train je in principe hetzelfde op de mat als op het apparaat, maar bij dat laatste is het naar mijn mening een wat grotere uitdaging – je wil immers niet van dat apparaat afvallen als je in de spagaat staat. Die challenge maakt het voor mij juist leuk. Alleen, zoals ik al zei: aan deze vorm hangt een behoorlijk prijskaartje én bovendien kun je het niet zomaar vanuit huis doen, tenzij je een reformerapparaat thuis hebt.

Reformerapparaat

Voor de meeste reformerapparaten leg je gemiddeld al gauw tussen de 1.500 en 3.000 euro neer, maar ik heb een véél goedkoper exemplaar gevonden. Oké, hij ziet er misschien niet zo cool uit als de apparaten die je in de sportschool vindt, maar het is zeker een goede optie. De Action verkoopt namelijk een inklapbaar model voor 19,95 euro. Handig, want dan hoeft-ie ook niet altijd midden in je woonkamer te staan.

Het apparaat heeft drie weerstandsniveaus en je kan er meer mee dan je op het eerste gezicht waarschijnlijk denkt. Volgens de Action zelf kun je er oefeningen mee doen voor je curls, triceps en biceps. Er zitten ook handgrepen bij waarmee je push-ups, mountain climbers en coretraining kan doen. En dat is nog niet alles: staand doe je er hip thrusts, squats, lunges en hip openers mee.

En je weet wat ze zeggen, hè: voor je summer body van volgend jaar moet je nu al beginnen. Knal er een motiverende YouTube-tutorial bij aan en je hebt je uurtje sporten zo gehad. Het apparaat is enkel online beschikbaar. Hieronder shop je 'm.