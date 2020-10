Art Rooijakkers over de toekomst van zijn kinderen: ‘In wat voor wereld komen zij terecht?’

Hoe oud wordt de generatie die nu in de wieg ligt? Verdwijnt ons kikkerland grotendeels in de Noordzee? Kiezen toekomstige ouders hun baby uit in het lab? Wordt vlees eten het nieuwe roken? Hoe zit het met de privacy in de toekomst; kun je nog geheimen hebben? Nemen robots de wereld over? Deze en vele andere vragen – zoals: worden mijn dochters dommer, racistisch of preuts – stelt journalist, televisiepresentator en vader Art Rooijakkers in zijn nieuwe boek ‘De eeuw van mijn dochters’.

Art Rooijakkers (44) is journalist en televisiepresentator bij RTL. Hij werkte onder meer voor Nova en AT5 en presenteerde talloze televisieprogramma’s, waaronder zeven jaar lang Wie is de Mol? Hij werd verschillende keren genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster en won de Gouden Televizier-Ring.

De eeuw van mijn dochters

Onder de titel ‘De eeuw van mijn dochters. Hoe onze wereld er straks uitziet’ gaat Art Rooijakkers in gesprek met verschillende wetenschappers over de toekomst van onszelf en onze kinderen. Zijn tweeling, Puk en Keesje, geboren in 2017, zijn kinderen van de eenentwintigste eeuw. Hoe ziet die eeuw eruit en hoe groeit de nieuwe generatie op?

De televisiepresentator gaat daarvoor te rade bij wetenschappers zoals Eric Scherder en experts als André Kuipers en historicus en nationaal orakel Maarten van Rossem. Hij sprak met epidemologen, geografen, maar ook met tattookoning Henk Schiffmacher. Op de meest prangende vragen over de toekomst volgen soms geruststellende, maar soms ook beangstigende antwoorden.

Naar aanleiding van zijn boek, neemt Art ook een podcast op. Hij praat hier – net zoals in zijn boek- met verschillende wetenschappers over uiteenlopende onderwerpen. En de vraag ”In wat voor een wereld zouden mijn dochters terechtkomen” staat centraal. Met Linda Duits praat hij in zijn eerste podcast over seks. Linda Duits (Amsterdam) is sociaalwetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze is regelmatig te horen in de media als deskundige op het gebied van populaire cultuur en jongeren. Van haar hand is net het boek Eindelijk weten wat seks is verschenen, waar zij met veel humor en gebaseerd op gedegen onderzoek door alle vooroordelen rondom seks en seksualiteit heen prikt. Eerder schreef zij Dolle mythes (2017) en Seks op z’n Duits (2018). Ze heeft een vaste column in Folia en op Brainwash en schrijft regelmatig voor Het Parool en NRC Handelsblad.

