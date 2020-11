Janne Schuijn over trouw blijven aan jezelf, kostwinner zijn en intimiteit zónder seks

Vanaf nú kunnen jullie luisteren naar Mama BV, de podcast van Viva Mama, waarin journalist Anna van den Breemer in gesprek gaat met bekende moeders. Waar lopen zijn tegenaan? En hoe houden zij alle ballen hoog? Eerlijke gesprekken over het moederschap, waarbij geen onderwerp wordt geschuwd, of het nou gaat om de bevalling, hoe je je relatie goed houdt tijdens de tropenjaren of de soms pittige combinatie van carrière met een gezin.

Te gast in de vierde aflevering is ondernemer, coach en auteur Janne Schuijn (30). Ze is moeder van Caiden (3) die de hersenaandoening microcefalie heeft, waardoor hij een ontwikkelingsachterstand heeft. ‘Caiden is zo anders dan de andere kinderen. Daar worden we steeds mee geconfronteerd. Hierdoor heb ik denk ik een harde kant ontwikkeld: dit is mijn kind en hij mag zijn zoals hij is.’

Kostwinner

‘Ik ben thuis de kostwinner’, zegt Janne over haar werk. Voorheen werkte Janne’s vriend Felipe fulltime bij een bedrijf in Haarlem. ‘Hij ging ’s ochtends om zes uur de deur uit om terug te keren als Caiden vaak al in bed lag. Ik deed de ochtend, de namiddag, het naar bed brengen. Eigenlijk alles. Op een gege moment ging me dat zó tegenstaan’, vertelt Janne. Wat ook meespeelde is dat zij, ondanks dat ze minder uren kon draaien, het meeste geld binnenbracht. ‘Dat is iets waarvan je het gevoel hebt dat je het niet hardop mag zeggen en dat is eigenlijk belachelijk.’ Felipe nam ontslag en werkt nu in het bedrijf van Janne als manager. Dat gaat erg goed, al hadden ze het plaatje van samenwerken wél een beetje geromantiseerd. ‘We zouden elke ochtend samen gaan sporten en ontbijten. Dat is nog nooit gebeurd.’

Seks

Hun zoontje Caiden kreeg ooit de bijnaam ‘cockblocker’omdat er sinds zijn geboorte veel minder gebeurt tussen de lakens. Is dat nog steeds het geval? ‘Ik ben echt niets meer waard na negen uur’, vertelt Janne eerlijk. Ooit stelden ze een vaste seksdag in. ‘Dat werkte voor ons. Niet omdat we dat een sexy of romantisch idee vonden, maar omdat we het dan tenminste deden. Het gebeurt niet spontaan bij ons.’ Wat zeker meespeelt is dat er zoveel gaande is in hun leven. ‘Een kind met extra zorg, we zitten in een traject voor een tweede via een PGD-traject, inclusief hormonen. We hebben het druk met werk. Ik denk dat we te vaak van onszelf verwachten dat we al die dingen in één leven proppen.’ Janne en Felipe vinden momenteel intimiteit op een andere manier. ‘We maken die bewuste momentjes voor elkaar: we geven elkaar een kus, kijken elkaar in de ogen, zeggen elke dag dat we van elkaar houden. Volgens mij is het dan helemaal niet erg om dat gewoon genoeg te vinden, tijdens die jaren dat je veel op je bordje hebt. Dat betekent niet dat we nooit seks hebben, maar zeker niet de standaard van 2 of 3 keer per week.’ Hun relatie blijft dus goed, ook zonder seks? ‘Ja. We moeten wel aandacht besteden aan de verbinding tussen ons. Maar dat kan ook met een goed glas wijn en een gesprek op de bank. Zolang dat er is kunnen wij best lang zonder fysiek contact.’

Vergelijken met anderen

Janne is veel bezig met mindset en coacht anderen hoe je een leven creëert waarbij je trouw bent aan jezelf. Vindt ze het zelf lastig om niet beïnvloed te worden door hoe anderen het moederschap vormgeven? ‘Ik vergelijk mezelf vaak genoeg met anderen. Dan zie ik op social media moeders die niet werken. Of moeders die heel veel bij hun kind zijn en zeggen: drie dagen werken is voor mij de max. Dan denk ik: ik werk meer dan dat. Is dat wel normaal? Dan hoor ik al die stemmetjes in mijn hoofd.’ Volgens Janne is het juist dan belangrijk om voor jezelf te weten wat je belangrijk vindt. ‘Ik weet wat mijn kernwaarden zijn. Hoe die moeders het doen is oké en ik ben ook oké. Het betekent niet dat het schuldgevoel weg is maar ik kan het sneller een plek geven.’

Prioriteiten stellen

In de podcast vertelt Janne dat ze ervan overtuigd is dat je niet alles op hetzelfde moment moet nastreven. ‘Mijn prioriteit ligt bij mijn bedrijf en mijn gezin. Ik heb geen tonnen met vriendinnen, maar dat past ook niet bij mij. Ik krijg energie van op mezelf zijn. Er zijn mensen die dat niet goed begrijpen omdat zij juist opladen door contact met andere mensen. Hierdoor verdwijnen er soms vriendschappen. Dat kan ik inmiddels accepteren.’

Luister hier de podcast met het boeiende gesprek tussen Anna en Janne:

Interview: Anna van den Breemer