Lizet Greve: ‘Een Gooische moeder zal ik echt nooit worden’

In een nieuwe aflevering van de podcast Mama BV praat Anna van den Breemer met stylist en vlogger Lizet Greve uit Naarden, moeder van dochter Zoë (6) en Vic (3). Over klanten die bellen tijdens je mamadag, niet zonder je kinderen kunnen en Gooische moeders.

Over een paar maanden gaat de jongste zoon van Lizet naar de basisschool en daar heeft de stylist het behoorlijk moeilijk mee, niet in de laatste plaats omdat het wennen bij haar dochter enorm lastig ging, inclusief huilpartijen. ‘Ik weet zeker dat ik er meer mee zit dan hij, maar ik vind het gewoon zó zielig. Dat je als kindje wordt afgezet op school en dat je alleen over dat plein moet. ‘Ga je juf maar zoeken.’ Vreselijk. In de begintijd van corona zag ik veel kleuters keihard huilen. Ik wil gewoon mee naar binnen kunnen, met eigen ogen zien of het goed gaat.’

Voor zichzelf beginnen

Toen Lizet zwanger werd van de tweede koos ze ervoor om voor zichzelf te beginnen. Die lange dagen die ze daarvoor als stylist maakte voor televisie waren niet te doen. ‘Ik werd lichamelijk ziek, en dacht: ik wil niet de hele dag werken en mijn kind nooit zien. Dit kan niet meer zo.’ Nog steeds is ze dolgelukkig met die keuze, vanwege de flexibiliteit. Niet dat het altijd vlot verloopt. Want het blijft lastig om werk met de kinderen te combineren. ‘Ik doe alles door elkaar. Ik weet prima hoe het gestructureerder moet, maar ik doe het niet. Ik ben een zieke chaoot.’ Het zorgt voor stress, met hartkloppingen aan toe. En dan zijn er nog die onvoorziene omstandigheden van een ziek kind of een klant die opeens belt dat er iets aangepast moet worden. ‘Dan doe ik dat, ook ben ik bezig met de kinderen. Eigenlijk zou ik moeten zeggen: dit is mijn mamadag. Maar omdat ik voor mezelf werk heb ik het gevoel dat ik altijd aan moet staan. Ga ik toch aandacht geven aan de klant, en dat vind ik heel stom van mezelf.’

Verhuizen naar Naarden

Hoe ervaart ze het schoolpleinleven in het Gooi? ‘Ik heb twee jaar in de ontkenningsfase gezeten, omdat ik Amsterdam erg miste. In mijn hoofd schaamde ik me ervoor dat ik niet meer in Amsterdam woonde, omdat altijd het idee had: ik word zo’n coole Amsterdamse moeder, ik kan dat. Maar ik voelde op een gegeven moment gewoon: het lukt niet. Ik wil dit niet zo, ik zag overal gevaren en problemen, dus we we moesten verhuizen.’ De ontkenning is voorbij. ‘Zeker, de Tippi Wans en andere clichés komen voorbij, maar er zijn hier ook leuke moeders. Een typisch Gooische moeder zal ik nooit worden, zo ben ik niet.’

Loslaten

Lizet vindt het lastig om haar kinderen los te laten. In de zes jaar als moeder is ze één keer alleen een weekje op vakantie geweest, met vriendinnen naar Ibiza. ‘Het was zó fijn. Gewoon het idee van al die dagen zonder verplichtingen. Ik was direct opgeladen. Maar als je het nu vraagt of ik nog een keer wil, dan zeg ik nee. Ik zou dat best graag willen kunnen, zoals mijn vriendinnen: gewoon een week weggaan zonder schuldgevoel.’

In de podcast geeft Anna aan dat zij daar als moeder geen probleem mee heeft en er soms zelfs naar snakt. En dat ze zich hierover schuldig voelt als ze moeders als Lizet aanhoort.

Anna: ‘Dan denk ik: moet ik eigenlijk niet meer als haar zijn? Altijd fijn samen willen zijn?’

Lizet: ‘Nee dat wil niet je niet. In mijn hoofd is het: ahh, fijn met het gezin bij elkaar. Maar als we bij elkaar zijn dan denk ik ook: tieft op, kssst, weg uit mijn aura, bleh. En dan zijn ze weg en na vijf minuten denk ik: kom nou maar weer terug.’

Luister hier naar het hele gesprek tussen Anna en Lizet:

Interview: Anna van den Breemer