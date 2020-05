De club waar je niet bij wil horen, maar je stiekem af en toe toch lid van blijkt te zijn… De nieuwste aflevering van ‘Shit Happens de podcast’ gaat over De moedermaffia!

Waarom nemen wij vrouwen elkaar eigenlijk de maat? En over welke moeders hebben Anna en Jerney hun oordeel klaar? Waarom maken we ons zo druk over de manier van opvoeden van andere moeders? Waarom keuren we De moedermaffia als fenomeen af, maar doen we er soms even goed aan mee? We verklappen alvast: ook beroemde mama’s als Monique Westenberg en Roxeanne Hazes komen aan bod in deze nieuwe podcast van Anna van den Breemer en Jerney Zwart.

Ook praten Anna en Jerney deze week met een deskundige, socioloog Tanja van der Lippe. Zij geeft nieuwe inzichten over De moedermaffia.

Aflevering 4 van Shit Happens de podcast over De moedermaffia kun je hieronder via Spotify beluisteren.