De VIVA400 podcast: ‘Boven mijn bed hing een poster van Madonna én het Europarlement’

In deze nieuwe podcast serie van VIVA praat VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen met echte VIVA400 vrouwen. Wat kunnen we van ze leren? Een gesprek over ambitie, rolmodellen en vrouwelijk leiderschap. Deze week: Marije Cornelissen, directeur van UN Women.

Marije zet zich al lange tijd als politica in voor LGBT-rechten, de positie van vrouwen en meer werkgelegenheid. Ze heeft in haar werk als Europarlementariër vele Gay Prides bezocht om activisten te steunen en overheidsingrijpen te verifiëren. Marije is een voorbeeld voor velen, zeker in haar strijd voor meer vrouwenrechten en alles wat ze doet om geweld jegens vrouwen tegen te gaan. Niet zo gek dat ze zich al meerdere keren VIVA400-vrouw mocht noemen.

Luister hier naar het hele gesprek tussen Debby en Marije:

