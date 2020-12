In de nieuwe podcastserie van VIVA praat VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen met echte VIVA400 vrouwen. Wat kunnen we van ze leren? Een gesprek over ambitie, rolmodellen en vrouwelijk leiderschap. Deze week: Nancy Poleon, brand builder voor vrouwen.

Als artiesten manager bij plantenlabel BMG werkte Nancy Poleon (46) jarenlang met wereldsterren als Alicia Keys, Pink, Britney Spears en Prince. Een geweldige job, maar ook zenuwslopend. Ze werkte dag en nacht en was er na vijf jaar helemaal klaar mee. Inmiddels heeft ze haar eigen business op poten gezet: BrandedU. Daarmee helpt ze vrouwen zichzelf in de markt te zetten. Of zoals Nancy zelf zegt: ‘Here to help you rock your personal brand.’

‘Je hoeft geen man te worden’

Het gesprek tussen Debby en Nancy gaat dan ook over vrouwelijk leiderschap en de beste versie van jezelf zijn. Nancy: ‘Je hoeft geen man te worden om een leidinggevende functie te bekleden. Doe het op jóúw manier.’

