VIVA’s podcast met Saskia Noort: ‘Vrouwen boven de 40 vinden we niet meer geil, die moeten in het eeuwige duister verdwijnen’

Heb jij de liefde al gevonden? En welke relatievorm past dan bij jou? De traditionele relatie, open of lat-relatie? Of blijf je gewoon liever alleen? In de nieuwe podcast Over de liefde gaat VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen op zoek naar de liefde en welke relatievorm bij haar past.

De liefde. Vroeger leek het allemaal nog niet zo ingewikkeld: je werd verliefd, ging trouwen, samenwonen, jezelf voortplanten en, nou ja… dat was het wel zo’n beetje. Tegenwoordig gaat de helft van de koppels uit elkaar, bijna 40 procent van alle huwelijken sneuvelt. We trouwen minder, scheiden meer, en binden onszelf niet meer zo een, twee, drie. In de moderne liefde heb je open relaties, latrelaties, polyamoreuze relaties, of je blijft lekker alleen. Maar hoe weet je nou welke relatievorm bij jou past?

Over de liefde

In Over de liefde gaat VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen op zoek naar de liefde. Ze heeft een leuke baan, geweldige vrienden, lieve familie, een eigen huis, auto en de knapste poes van Nederland. Maar de liefde? Die blijft uit. Na een paar ‘kansloze pogingen’ tot een huisje-boompje-beestje-relatie (met een gebroken hart als gevolg), vraagt ze zich af of deze relatievorm eigenlijk wel bij haar past.

Debby: ‘Als kind dacht ik altijd dat ik, net als mijn ouders, de ware liefde zou vinden en daar altijd bij zou blijven. Maar past dit eigenlijk wel bij mij? En is een traditionele relatie nog wel van deze tijd? In deze podcast ga ik op zoek naar de liefde, de verschillende relatievormen, en praat ik met experts en bekenden over de tradities, taboes en clichés.’

Single Saskia

Een persoonlijke zoektocht waarmee Over de liefde zich onderscheidt van andere podcasts. Deze week praat Debby met schrijfster Saskia Noort, over single zijn, ouder worden en daten in lockdowntijd.

Van traditionele tot open relaties

In elke aflevering wordt een relatievorm besproken: van traditionele, lat- en open relaties tot single-zijn. Debby praat met gasten als Saskia Noort, Kaouthar Darmoni en Milou Deelen, en in de rubriek ‘Even bellen met’ belt Debby elke week met haar beste vriendin Elles voor advies. Elke week schuift ook een relatie-expert aan. Want: hoe doe je dat, een lange relatie aangaan? Worden we daar nou echt gelukkiger van? Of moeten we afstappen van dit standaardplaatje? Geloven we überhaupt nog in monogamie?

Let’s go

Luister naar de ervaringsverhalen, Debby’s zoektocht, en kom alles te weten over de liefde en de verschillende relatievormen: