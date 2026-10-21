Praktische tips voor New York van iemand die er heeft gewoond

Terwijl mijn klasgenoten in het vijfde jaar op buitenlandreis gingen, vloog ik met mijn ouders naar New York. Na lang zeuren en overhalen (tenminste, zo denk ik dat het gegaan is) kreeg ik ze zo ver om naar de andere kant van de oceaan te vliegen. Een weekend met aangeschoten tieners in Berlijn of Barcelona kon me gestolen worden, ik droomde al mijn hele leven van the big apple.

Bij terugkomst wist ik het zeker: ik hoor daar thuis. Nederland voelde voor mij te klein, met name die verschrikkelijke 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg'-mentaliteit. Dat gevoel werd in de jaren die kwamen alsmaar erger, extra gevoed door series als Gossip Girl en Sex and the City. Toen mijn relatie in 2019 na vijf jaar uitging, wist ik dan ook meteen wat te doen. Ik moest en zou naar New York verhuizen. Hoe me dat uiteindelijk is gelukt, is een verhaal voor een ander keer. Maar op 25 mei 2021 (ja, midden in de pandemie) landde ik in New York. Om er in juli 2022 weer weg te gaan.

Geen New York zoals uit de films en series

Mijn appartement lag in hartje Williamsburg, Brooklyn. Tegenover mijn huis zat een tacotruck en onder me een kroeg waar ik geregeld eindigde. Ik kookte bijna nooit, leefde op koffie, bagels, pizza slices en afhaaleten en bracht waarschijnlijk meer tijd door buitenshuis dan in mijn eigen woonkamer. De eerste vraag die ik vaak krijg als ik hierover begin, is dat het wel ontzettend duur moet zijn geweest.

Dat valt dus best mee. Natuurlijk kun je in New York in één avond honderden dollars uitgeven aan een diner, zeker als je er ook nog een fles wijn bij bestelt (die zijn er bizar duur!). Maar je kunt er ook voor een paar dollar ontzettend lekker eten, urenlang door de mooiste wijken struinen en genieten van een waanzinnig uitzicht zonder ergens entree voor te betalen. En dat is meteen mijn belangrijkste tip: probeer New York niet te beleven zoals je de stad uit films en series kent. De toeristische hotspots zijn al geweldig, maar het échte New York leer je pas daar buiten kennen.

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Vergeet Times Square, slaap in Brooklyn

Mijn eerste tip: je hoeft écht niet in Midtown Manhattan te verblijven. Sterker nog, ik zou het je afraden. Net zoals dat ik ook niemand zou aanraden om naar de Kalverstraat in Amsterdam te gaan. Rondom Times Square en 42nd Street is het ontzettend druk. Leuk om een keer te zien, maar na een halfuur heb ik het meestal wel gehad.

Veel leuker vind ik Brooklyn. Zelf woonde ik dus in Williamsburg, waar je leuke koffiezaken, vintagewinkels, restaurants en bars vindt. Het is inmiddels behoorlijk duur geworden en de creatieve types hebben op veel plekken plaatsgemaakt voor finance bros, maar ik vind het nog steeds een relaxte wijk om te verblijven. Vooral omdat het veel rustiger is dan de grote avenues op Manhattan zelf.

Wil je iets rauwers, kijk dan eens naar Bushwick. Hier vind je meer streetart, alternatieve bars en vintagewinkels. Ook Prospect Heights en Crown Heights zijn fijne opties. Let bij het boeken vooral op de metroverbinding. In Williamsburg en Bushwick zijn de L-, J- en M-lijnen handig, afhankelijk van waar je precies zit. Je hoeft echt niet naast alle bezienswaardigheden te slapen: met de metro ben je mega snel in Manhattan.

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Neem de metro, óók vanaf het vliegveld

Over de metro gesproken. New York is geen stad waar je voor iedere verplaatsing een taxi wilt pakken. Niet alleen vanwege de prijs, maar ook omdat het verkeer regelmatig compleet vaststaat. Kom je aan op JFK, dan kun je gewoon de AirTrain nemen en overstappen op de metro. Je betaalt iets van tien dollar voor de AirTrain, maar bent doorgaans nog altijd veel goedkoper uit dan met een yellow cab. Bovendien hoef je niet in de file te staan. Zelfs met grote koffers vind ik het prima te doen.

Een andere tip die je flink wat geld kan besparen: koop geen weekkaart. Als je binnen zeven dagen twaalf betaalde ritten maakt met dezelfde bankpas of telefoon, reis je de rest van die periode gratis met de metro en de meeste lokale bussen. Het maximum is momenteel 35 dollar. Let wel op dat je steeds precies dezelfde betaalmethode gebruikt. Ik betaal gewoon altijd met mijn credit card via Apple Pay.

Zorg ook dat je mobiel internet hebt, bijvoorbeeld via een eSIM. Google Maps is in New York echt je beste vriend. Je ziet welke metrolijn je moet nemen en wanneer je moet overstappen. Je hoeft niet eens zo veel mb's te kopen: er is bijna overal wifi. Zelfs gratis op straat.

Het lekkerste eten vind je vaak gewoon op straat

Misschien wel mijn favoriete onderdeel van New York: het eten. Je kan één straat door lopen en restaurants uit veertig landen tegenkomen. En ook dat kan je zo duur maken als dat je zelf wil.

Ik kookte zelf bijna nooit toen ik er woonde. Ten eerste omdat ik weinig tijd had, maar vooral omdat afhalen vaak veel goedkoper was dan zelf koken. Dit is geen grap: ik heb ooit 7 dollar betaald voor een doodnormale broccoli.

Neem de halal carts die je overal op straat ziet staan. Veel mensen lopen eraan voorbij omdat ze denken dat het eten niet goed zal zijn, maar die karren vallen gewoon onder de voedselveiligheidscontroles van de stad. Mijn favoriete bestelling? Chicken over rice, met flink wat witte saus. Vaak krijg je zo'n enorme portie dat je er twee keer van kunt eten.

En bestel ook eens een pizza slice. Overal in New York zitten pizzeria's waar je voor een paar dollar een gigantische punt pizza koopt. Mijn favorieten zijn Joe's Pizza, L'Industrie Pizzeria, Best Pizza en Rosa's Pizza.

Rosa's Pizza // Eigen beeld

Voor het ontbijt hoef je ook niet naar een hippe bagelzaak. Loop gewoon een bodega binnen, zo'n buurtwinkel die je op vrijwel iedere straathoek vindt, en bestel een bagel met een koffie. Vaak betaal je daar een stuk minder dan bij de populaire ontbijttentjes.

En ben je op zoek naar goedkope koffie? Probeer Matto Espresso. Hier werkte ik, waardoor ik nooit geld aan latte's uit hoefde te geven. Maar los daarvan kost hier alles maar 3 euro per item. Of je nu een cappuccino een een banana latte (mijn favoriet!) bestelt. En ze zitten ook nog eens verspreid over de stad.

Shoppen? Sla Fifth Avenue maar over

Natuurlijk kun je naar Fifth Avenue gaan om te winkelen. Maar tenzij je specifiek op zoek bent naar luxe designermerken of grote winkelketens, die je in Nederland ook hebt, zou ik je aanraden om ergens anders naartoe te gaan.

Zelf vind ik het veel leuker om over Broadway richting SoHo te lopen. Je vindt er een combinatie van bekende merken, kleinere winkels en mooie straten. Een van mijn favoriete winkels is GU, het Japanse zusje van Uniqlo. Die winkel vind je alleen in Japan en in New York.

Eigen beeld

Ook Bedford Avenue in Williamsburg is heerlijk om rond te struinen. Ga bijvoorbeeld langs Spoonbill & Sugartown Books voor boeken en Awoke Vintage voor vintage kleding. Over vintage gesproken: daarvoor moet je wat mij betreft naar Bushwick. Vooral L Train Vintage is geweldig. En nog een praktische tip: de prijs op het kaartje is in New York meestal niet het bedrag dat je uiteindelijk afrekent. Bij de kassa komt er vaak nog sales tax bij. Houd daar dus rekening mee.

Vergeet de clubs, ga naar een dive bar

New York heeft natuurlijk een geweldig nachtleven, maar uitgaan kan behoorlijk duur worden. Zeker in de clubs, waar alles draait om tafelservice. En je betaalt altijd entree. Mijn advies? Zoek een dive bar. Dat zijn van die ongepolijste buurtkroegen waar de (rock)muziek vaak net iets te hard staat. Hier kan je nog voor een redelijk bedrag een biertje bestellen.

Mijn absolute favoriet is Rocka Rolla. Niet helemaal toevallig, want dit is de kroeg waar ik boven woonde. Houd je meer van wijn? Dan wordt het wel prijzig: je betaalt rustig 9 dollar per glas. En zoals ik al eerder schreef: flessen wijn zijn er echt ontzettend prijzig. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar vaak begint de prijs vanaf zestig dollar.

Plan je dagen per wijk

New York is gigantisch. Echt. Je kunt op Google Maps denken dat twee plekken best dicht bij elkaar liggen, maar voor je het weet ben je een uur onderweg en heb je alweer vijftienduizend stappen gezet.

Mijn advies is daarom om wijken die naast elkaar liggen te combineren. Trek bijvoorbeeld een dag uit voor Chinatown, Little Italy, Nolita en SoHo. Wandel daarna via Hudson Square naar de West Village en eindig bij Washington Square Park.

Dat laatste is trouwens een van mijn favoriete plekken om mensen te kijken. Het park ligt midden in het NYU-gebied en er gebeurt altijd wel iets. Straatmuzikanten, studenten, skaters, schakers: je kunt er met gemak een uur op een bankje zitten zonder je ook maar een seconde te vervelen.

Een andere dag kun je combineren met Central Park en The Met. Dat museum vind ik echt een aanrader, maar onderschat Central Park zelf ook niet. Het is gi-gan-tisch. Als je van hardlopen houdt, is het trouwens geweldig om het park op die manier te ontdekken. En anders: haal een bagel en ga gewoon wandelen.

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Het mooiste uitzicht hoeft niets te kosten

Je kunt in New York honderden dollars uitgeven aan een helikoptervlucht, maar er zijn ook genoeg plekken waar je gratis van de skyline kunt genieten.

Mijn favoriet is het eerder genoemde Domino Park in Brooklyn. Ook de High Line bij Chelsea en Meatpacking District is een aanrader: een voormalig verhoogd spoor dat is omgebouwd tot park. Je loopt er tussen gebouwen door, met steeds een ander uitzicht op de stad.

Eigen beeld

En wil je New York vanaf het water zien? Neem dan de Staten Island Ferry. Die vaart gratis tussen Lower Manhattan en Staten Island en onderweg heb je uitzicht op de skyline en het Vrijheidsbeeld. Je kunt aan de overkant gewoon weer terugvaren.

Wil je toch een keer geld uitgeven aan een uitzichtpunt, dan zou ik kiezen voor Top of the Rock bij Rockefeller Center of SUMMIT One Vanderbilt. De eerste is klassiek New York, de tweede is meer een attractie met spiegelzalen. Het Empire State Building zou ik zelf overslaan. Simpelweg omdat je het mooiste gebouw van de skyline mist als je er zelf bovenop staat.

Eigen beeld

Heb je tijd over? Ga verder dan Manhattan

Als je wat langer in New York bent, zou ik zeker een dag naar Coney Island gaan. Het strand, de boulevard, het oude pretpark: het voelt alsof je in een compleet andere wereld terechtkomt. En je krijgt ook een stuk van het echte New York te zien, weg van alle toeristen.

Een andere favoriet is The Met Cloisters, helemaal in het noorden van Manhattan, voorbij Washington Heights. Het museum is gewijd aan middeleeuwse kunst en ligt in een prachtig groen park. Ze hebben hiervoor een deel van een Frans klooster geïmporteerd. Het is er zo rustig en stil dat je bijna vergeet dat je in een wereldstad bent.

En heb je zelfs een hele dag extra, pak dan de trein naar Beacon, ten noorden van de stad. Je rijdt langs de Hudson River en komt terecht in een heel ander New York, met bossen, kleine stadjes en heuvels. Vooral in de herfst, wanneer de bomen rood en oranje kleuren, is het er prachtig. Sla dan ook DIA:Beacon niet over, mijn favoriete museum ter wereld.

En wanneer kun je het beste gaan?

Mijn persoonlijke advies: vermijd de zomer als het even kan. New York kan in juli en augustus bloedheet en ontzettend benauwd zijn. Je loopt veel, het asfalt houdt de warmte vast en verkoeling zoeken is niet altijd even makkelijk. Ik vind het voorjaar en het najaar veel fijner. Dan kun je eindeloos wandelen, met een afhaalmaaltijd in het park zitten en hoef je niet na iedere metrorit eerst bij te komen van de hitte.

Ga zeker niet in de winter speciaal voor de "beroemde" kerstmarkten. Die vallen voor mij persoonlijk wat tegenvallen. Druk, duur en minder sfeervol dan ik had verwacht. Wat ik wél geweldig vind, is de Union Square Greenmarket, waar lokale boeren en producenten hun producten verkopen. En bovendien wordt de stad nog wel eens getroffen door een sneeuwstorm: geen pretje.

New York hoeft dus echt niet zo duur te zijn als je denkt. Zeker als de euro gunstig staat ten opzichte van de dollar. En natuurlijk kun je er zo veel geld uitgeven als je wil, maar mijn leukste herinneringen zijn juist aan de eenvoudige dingen. Met een afhaalmaaltijd in het park zitten, een pizza slice halen na het stappen, urenlang mensen kijken in Washington Square Park of met een paar vrienden op een bankje aan het water zitten.

En wil je nog meer persoonlijke tips, dan mag je me altijd een berichtje sturen.