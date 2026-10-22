Priya (34) had tijdens ADE de meest intense zoen van haar leven: ‘Geen idee hoe hij heet’

"Ik heb geen idee hoe hij heet, waar hij woont of hoe hij er inmiddels uitziet. Maar ik weet nog precies hoe het voelde om hem te zoenen. Dat klinkt misschien een beetje dramatisch, zeker omdat het inmiddels jaren geleden is, maar die zoen was oprecht de meest intense van mijn leven - en ik denk er nog best vaak aan terug. Vooral in oktober, als Amsterdam weer volledig in het teken staat van ADE. Dan vraag ik me toch weer af of hij misschien ergens rondloopt. Of hij nog weleens terugdenkt aan dat meisje uit de Gashouder met wie hij een hele nacht heeft staan zoenen. En of hij net als ik weleens heeft geprobeerd om de ander terug te vinden.

Het gebeurde tijdens een van mijn eerste ADE's. Ik was met een groep vrienden naar een feest in de Gashouder gegaan en had er ontzettend veel zin in. De muziek, de lichten, die gigantische ronde ruimte vol dansende mensen: ik vond het allemaal fantastisch. We hadden xtc genomen en ik voelde me geweldig. Iedereen was aardig, de muziek klonk fantastisch en ik had het idee dat ik de hele wereld aankon, het was echt pure euforie. Ik weet nog dat ik ergens midden op de dansvloer stond toen ik oogcontact kreeg met een jongen. Hij glimlachte naar me en ik glimlachte terug. Even later stonden we naast elkaar te dansen.

De hele avond zoenen

Erna ging het als vanzelf: binnen no time stonden we samen te dansen, elkaar te strelen, te masseren, steeds iets dichter tegen elkaar aan. Op een gegeven moment sloeg hij zijn armen om me heen en niet veel later stonden we te zoenen. En daar zijn we eigenlijk de rest van de avond niet meer mee opgehouden. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik mijn vrienden vanaf dat moment geen seconde meer heb gezien. Ik wist niet eens meer waar ze stonden en eerlijk gezegd interesseerde het me ook helemaal niets. Ik had alleen nog maar oog voor hem.

Hij was Brits en vertelde dat hij speciaal voor ADE vanuit Londen naar Amsterdam was gekomen. We hebben tussendoor vast ook gepraat, maar ik kan me nauwelijks herinneren waarover. Het was vooral heel veel dansen, lachen, elkaar aankijken en weer zoenen. Soms stopten we even om naar de dj te kijken, maar binnen een paar seconden stonden we alweer met onze gezichten tegen elkaar. Het voelde alsof we elkaar al jaren kenden, terwijl ik letterlijk niets over hem wist. Zelfs zijn naam is nooit echt blijven hangen. Ik weet dat het iets typisch Brits was, maar daar houdt het op.

Natuurlijk speelde de xtc daar een enorme rol in. Ik weet inmiddels ook wel dat je onder invloed van drugs gevoelens kunt ervaren die op dat moment bijna buitenaards lijken. Alles voelt warmer, mooier en intenser. Maar ik heb daarna nog genoeg feestjes meegemaakt en nooit meer zoiets gevoeld. Die combinatie van de muziek, de sfeer, hem en de manier waarop we elkaar aankeken, was echt uniek. Het was zonder twijfel de meest intense make-outsessie van mijn leven. Ik geloof dat we urenlang nauwelijks iets anders hebben gedaan.

Hand in hand door het Westerpark

Toen het feest afgelopen was, wilden we allebei nog geen afscheid nemen. We besloten een stukje te gaan lopen en zijn uiteindelijk hand in hand het hele Westerpark doorgelopen. We hadden nergens haast mee, terwijl het inmiddels allang ochtend was. Buiten was het inmiddels licht aan het worden en na een tijdje begon het wel heel erg op te vallen dat wij er zo gehavend uitzagen. We waren bezweet, weinig kleur meer in ons gezicht, onze haren zaten nergens meer naar en we hadden allebei van die enorme pupillen. Toch vond ik hem nog steeds ontzettend aantrekkelijk.

Het was zo'n vreemd contrast met de uren daarvoor. Binnen hadden we tussen duizenden mensen gestaan, met keiharde technomuziek en lichtshows om ons heen. En ineens liepen we samen door een rustig park, terwijl de stad langzaam wakker werd. We zagen eruit als twee spoken. Ik weet nog dat ik dacht dat we waarschijnlijk een behoorlijk bijzonder gezicht waren voor mensen die hun hond aan het uitlaten waren. Maar wij vonden het allemaal prachtig. We liepen, praatten, zoenden weer en bleven het afscheid maar uitstellen.

Op een gegeven moment moesten we toch allebei onze eigen kant op. Ik moest echt mijn bed in en hij moest terug naar de mensen met wie hij uit Londen was gekomen. We wilden elkaar graag terugzien. Zijn telefoon was inmiddels uitgevallen, maar gelukkig hadden we daar tijdens het feest al iets op bedacht. Ik had met mijn eigen telefoon zijn nummer gebeld, zodat hij mijn nummer zou hebben en ik het zijne. Slim, dachten we. We hadden alleen niet bedacht dat twee mensen die behoorlijk onder invloed zijn misschien niet de meest betrouwbare administratie bijhouden.

Een nummer dat niet bestond

Toen ik eindelijk thuis was en na een paar uur slaap mijn telefoon erbij pakte, wilde ik hem meteen een bericht sturen. Ik zocht het nummer op dat ik die nacht had gebeld en stuurde iets in de trant van dat ik het ontzettend leuk had gehad en hoopte dat hij goed thuis was gekomen. Maar het bericht kwam niet aan. Ik probeerde hem te bellen en ontdekte dat het nummer niet klopte; ik had een cijfer te weinig.

En toen realiseerde ik me dat ik ook zijn naam niet meer wist. Tenminste, niet met zekerheid. Ik had wel een paar namen in mijn hoofd, maar geen idee welke de juiste was. Het enige wat ik wist, was dat hij uit Londen kwam, ongeveer hoe oud hij was en hoe hij eruitzag. Geen achternaam, geen Instagramaccount, geen gezamenlijke vrienden. Helemaal niets.

Ik heb destijds serieus geprobeerd om hem terug te vinden. Ik heb Facebook afgespeurd, gezocht naar evenementen van die avond en foto's bekeken waarop bezoekers waren getagd. Ik zocht op allerlei Britse voornamen in combinatie met Londen en Amsterdam, in de hoop dat ik ineens zijn gezicht zou herkennen. Dat was natuurlijk volstrekt kansloos. Ik heb zelfs het op Reddit gevraagd. Maar ja, Londen heeft miljoenen inwoners en ik wist niet eens zeker hoe hij heette. Toch bleef ik zoeken. Iedere keer als ik dacht dat ik iemand had gevonden die op hem leek, ging mijn hart even sneller kloppen. Maar hij zat er nooit tussen.

Misschien loopt hij er dit jaar weer rond

Na een tijdje heb ik het natuurlijk losgelaten. Het was ook niet alsof ik dacht dat hij per se de liefde van mijn leven was. Misschien hadden we overdag, zonder drugs en zonder technomuziek, helemaal geen klik gehad. Misschien was hij ontzettend saai geweest of had ik me na een halfuur aan hem geërgerd. Maar ergens vind ik het jammer dat ik daar nooit achter ben gekomen.

En ieder jaar als ADE dichterbij komt, denk ik weer even aan hem. En dit jaar ga ik voor het eerst sinds lange tijd weer naar een feest in de Gashouder. Toen ik de tickets kocht, moest ik meteen lachen. Want hoewel ik natuurlijk niet serieus verwacht dat hij daar ineens voor mijn neus staat, is er toch een klein deel van mij dat hoopt dat het gebeurt. Dat ik ergens midden op de dansvloer sta, opkijk en opeens diezelfde glimlach zie.

Misschien zou ik hem niet eens herkennen, hoor. We zijn allebei jaren ouder en ik weet niet hoeveel van mijn herinnering nog klopt - inmiddels heb ik het zo geromantiseerd in mijn hoofd dat hij echt de knapste man op aarde is... Niet helemaal realistisch. Dus de kans is ook zeer aanwezig dat ik hem gewoon straal voorbij zou lopen, mochten onze paden toch weer kruizen.

Dus blijft het gewoon die ene volstrekt absurde ADE-nacht waarop ik mijn vrienden kwijtraakte, urenlang met een onbekende Brit stond te zoenen en bij daglicht hand in hand door het Westerpark liep. Maar ik ben stiekem wel benieuwd of het voor hem ook zo'n intense make out session was als voor mij. Dat kán toch niet anders?"