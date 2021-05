Het is weer zover: 23 mei gaat Saturnus in retrograde tot 11 oktober. Astroloog Nora, van in de sterren, vertelt ons de ins en outs van deze bijzondere gebeurtenis.

Retrograde

Een retro wat? Ja, die retrograde. We snappen dat dit de nodige vragen bij je oproept. Daarom vroegen we Nora dit ons eens haarfijn uit te leggen: ‘Bij een retrograde lijkt het alsof een planeet aan de hemel achteruitloopt. Eigenlijk een soort optische illusie. Saturnus doet dit ieder jaar voor zo’n 130 dagen. Saturnus is de planeet van restricties, regels en aan een ander denken in plaats van jezelf. Hij staat ook wel bekend als een uitdagende planeet, want hij kaatst terug wat je verkeerd hebt gedaan. De planeet van karma dus.’

Vierkant

Maar, dit keer is de retrograde extra bijzonder. Door de verhouding van de planeten, komt Saturnus in een vierkant te staan met Uranus. Uranus staat dan ook nog eens in sterrenbeeld Stier, die thema’s als bezittingen, geld en natuur aangaat. Het vierkant kan daardoor voor veel spanning zorgen. Denk bijvoorbeeld aan opschuddingen binnen foutieve systemen. Zo viel het eerste vierkant tegelijk met de toeslagenaffaire. Nora: ‘Astrologen hadden verwacht dat die vierkanten gelijk gingen lopen met protesten die het klimaat aangaan. Maar, als je nu kijkt naar hoe die invloed van Saturnus is teruggewerkt, zie je eigenlijk dat het gelijkloopt met protesten tegen geld. Daarom verwacht ik dat bij het volgende vierkant in juni, er weer een kleine explosie komt met een thema dat te maken heeft met financiële ongelijkheid op collectief niveau.’

Activiteiten

Wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten. Met Saturnus als de planeet van karma, word je komende maanden continu geconfronteerd. Heb je een baan die je eigenlijk niet zo leuk vindt of doe je het alleen maar voor het geld? Of zit je nog in een ongezonde relatie? Nu is het de tijd om hier iets aan te doen, anders ga je het nog erg moeilijk krijgen. Nora: ‘Je wordt eigenlijk een beetje aan het werk gezet door Saturnus. Het kan een periode zijn waarin onzekerheden of onopgeloste problemen naar boven komen. Als je slecht in je vel zit, ga op zoek naar coaching of therapie. Die confrontatie met je gevoelens ga je sowieso krijgen. Het wordt echt werken met je rotzooi.’

Geboorteprofiel

Om uit te vinden voor welke uitdagingen jij als persoon staat, is het handig om uit te zoeken door welk huis Saturnus loopt in je geboorteprofiel. Bij onderstaande Instagrampost, ontdek je de struikelpunten per huis.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nora | Astroloog (@indesterren)

Ascendanten

Heb je jouw geboorteprofiel helemaal uitgepluisd? Let dan extra goed op je ascendant. Je ascendant is het teken dat rijzende was tijdens je geboorte. Een ander teken dan je sterrenbeeld dus. Is jouw rising sign een Schorpioen, Stier, Waterman of Leeuw? Dan zul jij de meeste persoonlijke groei ervaren tijdens de retrograde.

Beeld: Getty Images