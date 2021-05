Confirmation bias: de reden dat je iets nieuws overal tegenkomt

Je kent het wel: ben je met vriendinnen aan het praten over een nieuw paar sneakers, komt komt exact dát paar sneakers voorbij in je online advertenties. Je telefoon die meeluistert? Nee joh, confirmation bias.

De wat? Confirmation bias is een inschattingsfout omdat je een keuze maakt op de informatie die jij beschikbaar hebt. Het is de neiging om waarde te hechten aan informatie die je in je hoofd hebt. In veel gevallen gaat dit om het zoeken naar een bevestiging voor iets wat jij denkt en hoe je dingen interpreteert. Neem het coronavaccin. Ik laat me wel inenten, want ik heb daar positieve verhalen over gehoord en prettige artikelen gelezen over de voordelen van het vaccin. Jij wilt je niet laten inenten, omdat je een vervelend verhaal in je omgeving hebt gehoord en online een negatief artikel over de bijwerkingen van het vaccin hebt gelezen. Dankzij de confirmation bias maken we allebei een andere keuze.

Confirmation bias in het dagelijks leven

Confirmation bias reikt verder. Het kan zelfs zo ver gaan, dat er grote fouten worden gemaakt in wetenschappelijke onderzoeken, omdat de onderzoeker alleen maar op zoek gaat naar wat ‘ie al dénkt te weten. Maar het kan dus ook kleinschaliger, namelijk met de sneaker ad op je telefoon, terwijl je het nét over dat nieuwe paar Nikes had.

Google luistert niet mee

Je ziet het dan, omdat het je dan pas opvalt. Het zit in je hoofd en komt voorbij. Dus eigenlijk was het er al voordat je erover nadacht, maar het valt je nu pas op. Google luistert dus echt nog steeds niet mee naar welke sneakers je nou eigenlijk wil kopen.

Bron: verywellmind.com | Beeld: Getty Images