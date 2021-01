Zó onderhoud je het beste contact met vrienden tijdens de lockdown

Sinds de coronacrisis vertoeven we meer thuis en sinds de sluiting van alle horeca, winkels en scholen, al helemaal. De winter nodigt ook niet uit om een gezellig stranddagje in te plannen met vrienden, dus we moeten het doen met de middelen die we hebben. Vandaag geven wij je tips om je contacten te onderhouden tijdens de lockdown.

Niets is zo vervelend als maanden lang thuiszitten en geen hond zien, voor de meesten dan. De scholen zijn dicht, werken gebeurt online en alles is gesloten. Het begint voor velen een eenzaamheidsvirus te worden. Voor de afleiding is het alleen al goed om in contact te blijven met vrienden en lotgenoten. Want we zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje. Maar wat kan je nou nu nog doen, nu alles dicht is?

Plan iedere week een videobelsessie met je vrienden

Helaas mag je dus niet meer met z’n allen afspreken, maar je kunt altijd een gezellige videobelsessie organiseren. Desnoods op zaterdagavond met een glas rode wijn, een kaasplank en muziek op de achtergrond. Zo kom je toch nog een beetje in die uitgaanssfeer.

Ga wandelen

Het maken van een wandeling in de buitenlucht, houdt je mentaal en fysiek gezond. Al helemaal nu we iedere dag vastgelijmd zitten aan ons bureau. Alleen is fijn, maar met een vriend of vriendin is het nog gezelliger. Spreek samen af op een mooie plek in het bos of een zandvlakte en maak een prachtige wandeling. Je kunt ook nog wat hippe foto’s maken voor Instagram!

Stuur elkaar een kaartje

Niks te doen? Ga er een middagje voor zitten en maak de meest creatieve kaarten. Deze stuur je dan naar vrienden/familie of een oudere eenzame dame. Een fysieke kaart is altijd leuker en persoonlijker om te krijgen dan een appje. Wellicht krijg je ook nog wel een kaartje terug. Hoe leuk zou dat zijn?

Samen hardlopen of skeeleren

Waarschijnlijk heb jij je buikje rond gegeten tijdens de feestdagen en wil je dit het liefst eraf sporten. Helaas zijn de sportscholen dicht, maar je kunt altijd gaan hardlopen of skeeleren. Dit is hartstikke gezond, en ook nog eens spotgoedkoop. Gelukkig mag je nog met twee personen over straat, dus je kan iedere zondagochtend een sportmoment inplannen met je beste vriendin.

Maak een high tea

Een bezoekje brengen aan je favoriete lunchtentje, is nu helaas niet mogelijk. Maar niet getreurd. Je kunt altijd nog een high tea doen met z’n tweeën. Zoek wat recepten op van heerlijke broodjes en bak samen een paar chocolade muffins. Een lekkere pot thee erbij, en je bent helemaal ready voor een gezellige middag.

Tekst: Naomi Pater | Beeld: iStock