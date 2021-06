Door 6 minuten per dag te lezen, verminder je de kans op een burn-out

De maatregelen van de coronacrisis, hebben ervoor gezorgd dat we steeds vaker thuiszitten. Ook nu we kunnen rekenen op steeds meer versoepelingen, lijkt het erop dat thuiswerken in de toekomst meer voor gaat komen. Voor sommige mensen fijn, maar anderen zitten er niet op te wachten. Zo krijgen steeds meer mensen last van een thuiswerk-burn-out. Maar wist je dat je door het lezen van een boek, de kans op een burn-out aanzienlijk vermindert?

Burn-out

Wanneer je tegen een burn-out aanzit, krijg je te maken met zowel lichamelijke als mentale symptomen. Zo ervaar je veel stress, heb je last van vermoeidheid en kun je met slaapproblemen te maken krijgen. Hier lees je alle precieze symptomen van een burn-out. Steeds meer bedrijven merken dat hun werknemers onder een burn-out doorgaan en proberen hier oplossingen voor te vinden. Zo stuurde LinkedIn zijn werknemers op een verplichte vakantie en experimenteert Spanje met een 4-daagse werkweek. Doet jouw werkplek nou nog niets aan het voorkomen van een burn-out? Probeer dit dan zelf te doen door 6 minuten per dag een boek te lezen.

Lezen

Een onderzoek van de University of Sussex toonde namelijk aan dat het lezen van een fictief boek voor zes minuten, het stressniveau van een mens aanzienlijk verlaagt met zo’n 68 procent. Door het lezen van een boek, maak je je hooft leest waardoor je innerlijke en mentale rust creëert. Ben je de laatste tijd wat onrustig in je hoofd? Schaf dan een paar boeken aan en plan elke dag zes minuten leestijd in. Wedden dat jij je gelijk een beter mens voelt?

Niet te missen

In VIVA’s rubriek niet te missen, zetten we iedere week drie nieuwe boeken voor je op een rijtje. Dit waren de aanbevelingen uit VIVA 23:

Verdachte geschiedenis: Jaren zeventig, Noord-Italië. Een jonge vrouw beseft dat het verleden van haar overleden vader voor haar totaal onbekend is nadat ze erachter komt dat hij lid was van een extreemlinkse groepering en zelfs aanslagen pleegde. In Verzonken Stad van Marta Barone besluit de vrouw het leven van haar vader te reconstrueren.

Gewoon Bijzonder: In Onbekende Nederlanders vertelt Volkskrant columnist Margriet Oostveen de verhalen van mensen die vaak over het hoofd worden gezien doordat de aandacht vaak naar bekende Nederlanders gaat. In de reeks portretten wordt verder gekeken dan de eerste indruk wat voor opmerkelijke en originele verhalen zorgt.

Moederziel alleen: Een moeder wordt gepijnigd door twijfels als haar zoon plotseling verdwijnt. Want: wilde ze hem eigenlijk wel? Aan de andere kant van de stad neemt een vrouw die altijd al moeder wilde worden het kind onder haar hoede. Lege huizen laat zien welke verlangens en sociale druk er komen kijken bij het moederschap.

Benieuwd naar die van deze week? VIVA 24 ligt vanaf morgen in de winkels!

