Go for it: de nieuwe maan in stier is dé tijd voor nieuwe plannen

Heb je altijd al iets willen hebben op materialistisch gebied? Of heb je nog ambities? Dan is het nú de tijd om hier werk van te maken. Want vanavond, dinsdag 11 mei 2021, staat de nieuwe maan in het aardeteken stier.

Geaard

De stier is geaard, down to earth en gestructureerd. Zo kijkt de stier met een nuchtere blik naar zijn doelen, maar staat ie met beide benen op de grond. Geen stress. Niet gek, als aardeteken. Met de nieuwe maan in dit teken komt de nadruk te liggen op comfort, sensualiteit en luxe. Deze nieuwe maan moedigt je aan om je talenten te laten zien en je kwaliteiten te benutten. Heb je een spannend project op de planning staan? Wees niet bang, de maan in stier laat je zien dat je veel meer kunt dan je misschien denkt. Laat je ambities en dromen daarom niet links liggen, maar ga ervoor. Volg je gevoel en geef een praktische draai aan je doel. De Maan in Stier belooft je bovendien dat je veel waardering zult krijgen voor je inzet.

Manifesteren

Omdat deze maan zo in het teken staat van nieuwe doelen en plannen, is dit het perfecte moment om te manifesteren. Dus droom hardop, wees zo specifiek en duidelijk mogelijk. Zo wordt de kans steeds groter dat jouw dromen werkelijkheid zullen worden.

Selfcare

Naast de aanmoediging om je dromen waar te maken, helpt de nieuwe maan in stier je ook de balans in jezelf te herontdekken. Je kunt het eigenlijk zien als een soort reflectiemoment. Wie ben jij op dit moment? En op welke manier ben je ontwikkeld in tegenstelling tot het jaar hiervoor? Op deze manier kun je erachter proberen te komen hoe je nog dichter bij jezelf blijft. Dus, neem je rust en zorg vanavond extra goed voor jezelf. Trakteer jezelf op een heerlijk warm bad, kook een extra lekkere maaltijd of steek kaarsen aan. Geef jezelf lekker over aan je leven en denk na over nieuwe mogelijkheden.

