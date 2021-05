Je kent het vast wel: jij hebt iets súperleuks meegemaakt, terwijl een ander je net een ontzettend naar nieuwtje vertelt. Je kunt dan eigenlijk niet meer blij zijn voor jezelf en bovendien voel je je zelfs een beetje schuldig voor je eigen geluk. Happiness guilt, noemen ze dat. En dat is behoorlijk lastig.

Eerst nog even: wat is het precies? Stel je voor: jij bent zwanger, wil dat gaan vertellen en precíes op het moment dat je het bekend wil maken, vertelt je beste vriendin huilend dat haar oma overleden is aan corona. Een schuldgevoel bekruipt je: hoe kun jij blij zijn, terwijl je beste vriendin verdrietig is? Dát is happiness guilt.

Het eerste wat je dan waarschijnlijk zult proberen, is jouw geluk opzij zetten. Maar dat blijkt dus helemaal geen goede zet, volgens verschillende experts. In een artikel op Refinery29 vertelt June Tangney, een professor in de psychologie op de George Mason Universiteit: ‘Het idee dat jouw geluk dat van anderen wegneemt, klopt niet.’ Sterker nog: afwijzen hoe je je voelt, kan nare gevolgen hebben, zegt Psycholoog Natasha Bailen in datzelfde artikel. ‘Er is niets helpends aan jezelf een rotgevoel geven en denken dat je het niet verdient om je zo te voelen.’

Happiness Guilt: zo ga je ermee om

Oké, niet doen dus. Maar da’s vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe deal je met deze vorm van schuldgevoel?

Geluk heeft een doel

Weet dit. Het leven bestaat uit goede en slechte momenten, bij iedereen. En om die slechte momenten door te komen, heb je ook geluk en fijne gevoelens nodig. Sta er dus bij stil dat jouw geluksgevoel op dat moment eigenlijk je brandstof is voor als er ooit weer iets vervelends voorbij komt in je leven.

Weet dit. Het leven bestaat uit goede en slechte momenten, bij iedereen. En om die slechte momenten door te komen, heb je ook geluk en fijne gevoelens nodig. Sta er dus bij stil dat jouw geluksgevoel op dat moment eigenlijk je brandstof is voor als er ooit weer iets vervelends voorbij komt in je leven. Gebruik je goede energie

Als je blij bent, krijg je goede energie en daar voel je je dan schuldig over, omdat iemand anders iets naars meemaakt. Maar wat als je die goede energie nou eens om zet om andere mensen te helpen? Dan deel je het en dat geeft je toch ook weer een lekker gevoel.

Als je blij bent, krijg je goede energie en daar voel je je dan schuldig over, omdat iemand anders iets naars meemaakt. Maar wat als je die goede energie nou eens om zet om andere mensen te helpen? Dan deel je het en dat geeft je toch ook weer een lekker gevoel. Geniet ervan

Het is heel belangrijk om met volle teugen te genieten van de leuke en goede dingen in het leven. Gebeurt er iets waar je blij om bent? Vier het! Desnoods alleen. Trek een fles champagne open, doe een happy dance of koop iets wat je al heel lang wil hebben. Jezelf waardering geven voor wat je hebt gedaan en waar je zo blij mee bent, is belangrijk, zo zeggen verschillende psychologen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: refinery29 | Beeld: Getty Images