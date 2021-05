Prins Harry en Oprah Winfrey komen met een documentaireserie over mentale gezondheid. The Me You Can’t See, zoals de serie gaat heten, zal iedere aflevering een spraakmakende gast hebben die komt praten over mentale gezondheid en emotioneel welzijn. Op 21 mei gaat de reeks van start op Apple TV.

De bedoeling van de documentairemakers is om het taboe rondom geestelijke gezondheidsproblemen weg te nemen. Ze hebben mensen van over de hele wereld gesproken die te maken hebben met de dagelijkse uitdagingen van mentale gezondheidsproblemen om te laten zien dat íedereen met deze problemen te maken kan krijgen.

‘Taboe op mentale problemen moet eraf’

Eerder spraken Harry en zijn vrouw Meghan met Oprah in een interview openhartig over hun geestelijke gezondheid. Hij vertelde openlijk over zijn mentale gezondheidsproblemen en het omgaan met de dood van zijn moeder. De Britse prins noemde het taboe op mentale problemen naast de klimaatcrisis de grootste uitdaging van deze tijd.

Wereldwijd gesprek rondom mentale gezondheid

Winfrey heeft aangegeven dat ze hoopt dat de serie een wereldwijd gesprek op gang kan brengen en de schaamte rondom mentale gezondheid kan vervangen voor wijsheid en compassie.

Bron: ANP, the Guardian | Beeld: BrunoPress