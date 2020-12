De één bedenkt een dag van tevoren wat het plan wordt, terwijl de ander al drie keer haar volledige kerstdiner heeft gemaakt én geproefd. Sommigen raken dan ook behoorlijk gestrest deze tijd van het jaar. En als jij één van deze drie sterrenbeelden hebt, is de kans groot dat jij daar één van bent.

Het is ook allemaal wat: de kerstboom moet op en top zijn, de boodschappen moeten op tijd binnen zijn en uiteraard moet je de sterren van de hemel koken voor je gasten. Bij het organiseren van een kerstdiner komt dus heel wat kijken. En voor deze drie sterrenbeelden betekent dat veel stress, haasten en panieken.

Ram

Mensen met het sterrenbeeld Ram zijn chaotisch en zeggen vaak uit enthousiasme dat zij het kerstdiner organiseren. Maar jij vindt het best lastig om een goed kerstdiner te organiseren. Want je haalt graag alles uit de kast, maar met nog twee kinderen in huis en giga drukte op je werk gaat dat simpelweg niet. Daardoor raak je soms gefrustreerd en dat zorgt bij jou voor impulsieve dingen doen.

Zo ren jij als een kip zonder kop door de supermarkt om de laatste inkopen te doen maar het is voor jou veel handiger om een to- do list af te werken. Want hé, zo kom jij er thuis achter dat je de braadboter bent vergeten. Bovendien ben jij zó gestrest, dat je niet het geduld kunt opbrengen om in de rij te staan (thank god voor de handscanners). Maar als het heerlijke avondje er eenmaal is, wordt je stress beloont. Want het wordt een heerlijke avond vol hapjes en drankjes. Dat heb je toch wel goed gedaan, Ram!

Waterman

In november begint bij jou de spanning al. Jij wilt dan ook graag weten wat de plannen zijn van je familie tijdens Kerstmis. Zo kun jij rekening houden met het aantal gasten en je kerstdiner voorbereiden. Jij vindt dan ook niks vervelender dan dat iemand op het laatste moment laat weten mee te eten. Argh! Alsof jij op 23 december nog zin hebt om de drukke supermarkt te trotseren voor nog een stukje biefstuk. Het idee alleen al maakt je super gestrest!

Hoewel jij je makkelijk aanpast én je een goede chefkok bent (en je daardoor zelfs met de restjes een kerstmenu weet te flansen), zorg je er liever voor dat alles van A tot Z klopt. Want jij hebt je kerstdiner inmiddels al drie keer gekookt én geproefd. En je wilt niet last minute nog iets willen aanpassen, want dat kan jouw hart simpelweg niet aan.

Kreeft

Oei, zodra de eerste kerstmuziek weer op de radio wordt gedraaid schiet de stress er bij jou in. Wat ga je maken? Met wie ga je het vieren? Welke cadeaus ga je kopen? Waar en vooral wanneer ga je die kerstinkopen doen? Pfff. Het feit dat jij besluiteloos bent en lang twijfelt over dingen maakt het er niet makkelijker op…

Daarnaast ben je ook nog eens vrij ongeduldig en tover je het liefst binnen no time een compleet kerstmenu op tafel. Tip voor jou: leg de lat eens wat minder hoog. Je kunt tegenwoordig veel kant-en-klare producten kopen en alleen al een dessert waar je niks meer voor hoeft te doen, kan ervoor zorgen dat je tijdens de kerstdagen minder stress ervaart. Tijd om te genieten!

