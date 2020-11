Helaas geldt – nieuwe ronde, nieuwe kansen – niet voor iedereen. Want déze 3 sterrenbeelden kunnen zich opmaken voor een belabberd 2021.

Ach ja, 2022 dan maar weer beter 😉

Vissen

Vissen zijn erg gesteld op balans en structuur. Daarom heb jij ook een enorme hekel aan chaos, maar dat is helaas wat ons te wachten staat in 2021. Want hé, corona it is! Je relatie leidt hieronder en kan wat stroef verlopen. Als je single bent weet je niet goed waar je aan toe bent en struggle je met jezelf. Probeer de situatie daarom vanaf een afstandje te bekijken om zo je rust te vinden.

Tweelingen

Een Tweeling houdt van gezelligheid en slaat het liefst geen enkel feestje over. Maar dit jaar wordt – helaas- niet heel anders! Jij moet je plannen wéér gaan aanpassen, want festivals zijn helaas nog steeds van de baan. Je vriendschappen lijden hier erg onder. Ook de liefde verloopt niet soepel. Jij en je partner zijn continue samen en dat loopt nog weleens uit de hand. Gelukkig, kennen jullie elkaar goed genoeg en weten jullie precies wat je tegen de ander moet zeggen om het goed te maken. Pfoe.. dat scheelt weer!

Maagd

Maagd, het zit jou écht niet mee! Op liefdesgebied gaat het je niet voor de wind, maar ook op de werkvloer loopt de spanning hoog op. Gelukkig kan jij wel tegen een stootje en laat je je niet snel uit het veld slaan. En je moet maar zo denken: the hardest battles, are given to the strongest soldiers. Dat biedt wel enige troost.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock