Psycholoog legt uit: Waarom je ineens van ‘ik’ naar ‘je’ schakelt als een gesprek emotioneel wordt

Psycholoog Rosa-Lin Meijer legt uit wat er achter die ogenschijnlijk kleine taalverandering schuilgaat.

Waarom doen we dit?

Rosa-Lin: “Daar zijn verschillende redenen voor. Een belangrijke is dat we onbewust afstand proberen te creëren van moeilijke emoties. Mensen vermijden het liefst dingen die pijnlijk of ongemakkelijk voelen. Als je over zo’n ervaring vertelt, kan het daardoor gebeuren dat je ineens algemener gaat praten. Je zegt niet meer wat jij hebt meegemaakt, maar beschrijft het alsof het iedereen zou kunnen overkomen.

Dat noemen we ook wel de generic you, oftewel de generieke jij. Je maakt van een persoonlijke ervaring iets universeels. Dat kan bovendien verbinding creëren met degene die luistert. Eigenlijk zeg je: dit is niet alleen iets van mij, dit zou jou ook kunnen overkomen.”

Dus we beschermen onszelf met taal?

“Ja, eigenlijk wel. In de psychologie wordt dat ook wel psychological distancing genoemd. Wanneer je via taal afstand creëert, spreken we van linguistic self-distancing.

En dat kan heel nuttig zijn. Stel, je zit op je werk in een vergadering en een onderwerp raakt je persoonlijk. Je voelt dat je emotioneel wordt, maar het is misschien niet de plek waar je in huilen wilt uitbarsten. Door over te schakelen naar de je-vorm, kun je wat afstand nemen van dat gevoel. Zo bescherm je op dat moment je kwetsbaarheid en kun je beter blijven functioneren. Dat heeft te maken met emotionele zelfregulatie. Vaak gebeurt dat automatisch, zonder dat je doorhebt dat je anders begint te praten.”

Wat gebeurt er op zo’n moment in je brein?

“Wanneer je angst of stress ervaart, kan de amygdala, een hersengebied dat betrokken is bij het verwerken van emoties, alarm slaan. Zeker als iets heel persoonlijk wordt. Door vervolgens van de ik-vorm naar de je-vorm over te schakelen, kun je jezelf wat kalmeren.

Je praat dan eigenlijk over je eigen ervaring alsof die iemand anders overkomt, in plaats van dat je er zelf middenin zit. Die taalverandering kan ervoor zorgen dat de emotie op dat moment minder overweldigend voelt. Dat betekent natuurlijk niet dat het verdriet of de angst ineens verdwenen is. Je maakt het alleen tijdelijk beter hanteerbaar.”

Maar als je je gevoelens op afstand houdt, verwerk je ze dan wel?

“Dat is precies waar het ingewikkeld wordt. Afstand nemen is soms functioneel, maar als je het voortdurend doet, kan het je ook in de weg zitten. Als je verdriet, rouw of trauma steeds wegdrukt, geef je jezelf niet de ruimte om die emoties daadwerkelijk te doorvoelen. En juist dat doorvoelen is belangrijk voor de verwerking.

Daarom ben ik er tijdens therapie scherp op als mensen in de je-vorm gaan praten. Ik geef veel EMDR, onder andere bij trauma, en dan vraag ik cliënten regelmatig om terug te gaan naar de ik-vorm. Niet omdat die andere manier van praten verkeerd is, maar omdat we juist bij de persoonlijke emotie willen komen. Je moet kunnen voelen: dit is mij overkomen, dit deed iets met mij. Dat is kwetsbaar en soms overweldigend, maar wel belangrijk om ermee aan de slag te kunnen. Alles wat je niet vertelt of doorvoelt, verwerk je niet en dan blijf je ermee rondlopen. Geef je je wél bloot, dan ervaar je na zo’n sessie ook dat je de moeilijke emoties of ervaringen aankunt en de heftigheid ervan ook vanzelf weer zakt. Dat geeft zelfvertrouwen en veerkracht.”

Moeten we er dan bewuster op letten hoe we praten?

“Dat hangt vooral af van de situatie. Soms is het helemaal prima om in de je-vorm te praten. Bijvoorbeeld wanneer je iemand wilt laten begrijpen hoe een bepaalde ervaring was. Als je zegt: ‘Je weet gewoon niet wat je moet doen in zo’n situatie’, betrek je de ander erbij. Je zoekt herkenning en misschien ook bevestiging.

Maar als je merkt dat je bij pijnlijke onderwerpen telkens van ‘ik’ naar ‘je’ schakelt, kan het interessant zijn om daarbij stil te staan. Waarom gebeurt dat precies op dat moment? Welke emotie probeer je op afstand te houden? Het kan waardevolle informatie zijn voor jou én de luisteraar. Zo’n omschakeling kan aangeven dat het gesprek een gevoelig punt raakt. Dat kan een aanknopingspunt zijn om er later over door te praten of zelf verder bij stil te staan.”

Is het gebruik van ‘je’ altijd een teken dat iets pijn doet?

“Nee, zeker niet. Het kan juist ook verbondenheid creëren. Denk aan hoe we tijdens een EK of WK ineens allemaal over ‘wij’ praten als Nederland speelt. Door die woordkeuze voel je je onderdeel van een groter geheel. Bij de je-vorm kan iets vergelijkbaars gebeuren. Je maakt een persoonlijke ervaring herkenbaar voor anderen. Daardoor kan de luisteraar het gevoel krijgen: hé, dit gaat eigenlijk ook over mij. Het hoeft dus niet negatief te zijn.

Wat ik vooral interessant vind, is dat onze woordkeuze zoveel kan vertellen over wat er emotioneel gebeurt. Als je merkt dat je tijdens een gesprek ineens overschakelt van ‘ik’ naar ‘je’, hoef je dat niet meteen te veranderen. Maar het kan wel een mooi moment zijn om jezelf af te vragen: wat voel ik hier eigenlijk? Misschien zit daar iets wat je nog wat aandacht mag geven.”