Pucks hond Bommel schittert als model voor Rituals: ‘Daar waren veel koekjes voor nodig’

Een shoot waar veel modellen van dromen, maar voor deze Goldador (een mix tussen een labrador en golden retriever) is het gewoon zijn allereerste klus. Hoe hij werd gescout? Puck vertelt het allemaal aan VIVA.

Hond Bommel model

"Toen ik het nestje van Bommel op Marktplaats zag, was ik gelijk verkocht", zegt Puck. "Ik groeide altijd op met honden, maar het was nog niet mijn plan om er zelf een te nemen. Tot mijn moeder dus dit linkje doorstuurde. Ik moet nú gaan kijken, dacht ik. Dit wordt hem. Bij de fokker was het liefde op het eerste gezicht - een week later zat hij bij mij thuis. Iedereen zei dat hij een Page (het wcpapiermerk, red.) puppy was: een perfecte puppy.

Ik maakte een TikTok over hem die ontplofte: ik kreeg 300.000 views. Heel grappig dat een hond het zo goed doet online. Daarna werd ik benaderd door verschillende bedrijven, zoals brokjesmerken, die vroegen of mijn hond een fotoshoot wilde doen. Helaas kwam het nooit zover, omdat het vaak niet uitkwam met mijn werk."

Veel koekjes

Maar dan hoort ze via een vriendin van vroeger dat ze nog op zoek zijn naar een golden retriever-achtige hond voor een shoot van de dogcare lijn van Rituals. Als de productie een doorgestuurd filmpje van Bommel ziet, zijn ze om. "Twee dagen later stonden we op set."

De shoot is in een fotostudio in Amsterdam. "Hij had verschillende shots; zo moest hij gewassen worden in een bad en werden zijn pootjes gefilmd. Ook was er een opname waarbij hij op een pilaar zat. Heel grappig was dat. Hij keek mij echt aan van wat zit ik hier te doen? Soms kan hij nogal arrogant kijken. Maar ze waren allemaal superlief voor hem."

Zo'n drie uur lang zijn ze bezig. Korter dan verwacht, maar voor een hond natuurlijk alsnog lang. Zeker voor de tweejarige Bommel, die pubert. "Soms heeft hij behoorlijke zoomies: dan is hij zo druk dat hij helemaal gek wordt. Gelukkig waren we niet continu bezig. Tussendoor liet ik hem uit zodat hij zijn energie kwijt kon. En hoe het hem lukte stil te poseren? Koekjes. Heel veel koekjes. Dat was nodig."

Modellencarrière

"Ik denk dat Bommel het leuk vond", blikt Puck erop terug. "Na de shoot was hij helemaal kapot. Een hond is echt niet gewend om zo lang geconcentreerd te trainen en luisteren. Toen we thuiskwamen heeft hij veel geslapen." Met het eindresultaat zijn ze helemaal blij. "Bommel was gefascineerd door het filmpje met de bubbels. Heel schattig."

Tekst gaat hieronder verder.

Of-ie nu ook de Gigi Hadid onder de honden wordt? "Een vriendin die bij een PR-bureau werkt, zei dat ze misschien nog wat leuke shoots voor Bommel heeft. We staan er zeker voor open." Maar rijk is-ie er nog niet mee geworden. Tot nu toe is zijn beloning enkel heel veel Rituals-producten. Lekker ruiken doet hij dus wel.

Puck grapt: "Zijn carrière is net begonnen. The only way is up."