En het ergste? Die ellende begint eigenlijk al in november. Dan voel ik zo rond Sint-Maarten de stress in mijn lijf omhoog kruipen. Zes weken lang organiseren, plannen, inkopen, inpakken, knutselen, koken, versieren en vooral heel veel participeren. Want werkelijk IEDEREEN wil in de laatste weken van het jaar nog iets van je. De school, de sportclub, de zwemles, de familie, de oudercommissie en natuurlijk die enthousiaste moeder uit de klassenapp die vindt dat we dit jaar 'iets extra bijzonders' moeten doen. EEN KLASSENBORREL! Ja, want waarom niet? Ik heb toch geen reet te doen. En in plaats van op de bank te liggen, ga ik liever met wat middelmatige ouders die ik niets te melden heb ergens een pils drinken.

November en december zijn geen feestmaanden

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik krijg rond half november vooral de neiging om mezelf preventief op te laten nemen in een of ander rustoord. Want oké, het is uiteindelijk allemaal megaleuk en gezellig, maar laten we eerlijk zijn: november en december zijn voor moeders echt geen feestmaanden. Het is een fucking eindejaarssprint. Een soort olympische meerkamp waarbij je op twaalf verschillende onderdelen tegelijk moet presteren, niemand je aanmoedigt en de finishlijn iedere keer een stukje wordt opgeschoven.

Het begint allemaal nog best leuk, een beetje gekkigheid met Halloween en dan Sint-Maarten. Lampionnen knutselen, snoep inslaan, zorgen dat er überhaupt een lampje in dat ding zit (wat het doet!!) en vervolgens met drie kinderen in de stromende regen langs deuren lopen tot ze allemaal helemaal doorgedraaid van de suikers en kleurstoffen om half negen in bed liggen en natuurlijk nooit meer kunnen tukken. Maar geen tijd om bij te komen, nee, want dat weekend staat Sinterklaas alweer voor de deur. Want die komt letterlijk die zondag alweer aan. Dan wordt na drie uur koukleumen tijdens de intocht ook direct de schoen gezet en ook dat moet je allemaal geregeld hebben. Lekker weekje!

Mij pakken ze niet dit jaar

En dan begint de ellende pas echt. Scholen veranderen in november en december in een soort evenementenbureau waar ouders geacht worden fulltime vrijwilligerswerk te verrichten. Er is een sinterklaasviering, een kerstviering, een kerstontbijt, een kerstdiner, een wintermarkt, een voedselbankactie, een uitje, een afsluiting van een project en natuurlijk moet de school ook nog versierd worden. De klassenapps draaien overuren en als je alles gehad denkt te hebben, komt er altijd nog een oproep voor glazen potjes! Voor die kutkaarsen tijdens het kerstdiner. Maar mij pakken ze niet dit jaar, want de pindakaas was van de week op en die heb ik direct apart gezet. 1 down, 2 to go!

Maar begrijp me niet verkeerd, ik vind het hartstikke leuk dat er op school zoveel wordt georganiseerd. Echt. Maar moet het allemaal? En vooral: moet het allemaal in die laatste zes weken van het jaar? En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, komen daar ook nog de tienminutengesprekken bij, de laatste zwemlessen met diplomaviering, de kerstborrel op werk, het eindejaarsdiner van de sportclub en de afsluiting van weet-ik-veel welk clubje. Alles moet worden afgerond, gevierd, geëvalueerd of feestelijk afgesloten. En overal moet je natuurlijk bij zijn. Het liefst met een zelfgebakken cake.

En ondertussen zijn je kinderen compleet overprikkeld.

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Dan begint KERST

Logisch ook. Ze leven al weken op een combinatie van pepernoten, suiker, spanning en slaaptekort. Iedere dag is er wel iets bijzonders. Piet op school, schoen zetten, kerstknutselen, een voorstelling, een viering, een traktatie. En thuis zijn ze vervolgens niet meer te genieten. Huilen om een verkeerd doorgesneden boterham, ruzie om een kerstbal, maar we moeten door.

Maar goed, ik leef dan als een soort gek naar Sinterklaas toe en dan is hij eindelijk het land uit. Zijn alle cadeaus uitgepakt, het inpakpapier weer opgeruimd, het huis weer op orde en plof je even neer op de bank, want zo, dat hebben we gehad.

HAHAHAHA. Dan begint KERST. En kerst is eigenlijk precies hetzelfde als Sinterklaas, maar dan met meer gangen, duurdere cadeaus en een grotere kans op ruzie met je schoonfamilie.

Want wie viert waar kerst? Wie maakt het voorgerecht? Wie doet het hoofdgerecht? Wie regelt het dessert? En kunnen we alsjeblieft rekening houden met de vegetariërs, de kinderen die niets lusten, de mensen die geen gluten eten en tante Truus die sinds kort geen zuivel meer verdraagt?

En dan moet er natuurlijk ook nog een kerstoutfit komen. Voor jezelf, maar vooral voor de kinderen. Want die moeten er tijdens het kerstdiner op school uitzien alsof ze zo uit een kerstcommercial zijn komen wandelen. En dan heb je eindelijk voor iedereen iets gevonden, besluit één kind op de ochtend zelf dat die prachtige feestelijke blouse 'kriebelt' en vertrekt er alsnog iemand in een afgetrapt voetbalshirt. Helemaal top. Merry Christmas!

Magische feestdagen

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de cadeaus en de stress die daarbij komt kijken. Van pakketpunt naar pakketpunt. Voor je vent, je lelijke schoonmoeder, je zus, je broer, de neefjes, de nichtjes en vergeet niet een kleinigheidje voor de juf.

Ondertussen moet je ook nog drie verschillende kerstmenu's bedenken. Eentje voor het kerstdiner op school, eentje voor het familiediner en eentje voor thuis. En natuurlijk wil je ook nog iets leuks maken voor bij de koffie tijdens de kerstbrunch. Want een pak kerstkransjes op tafel pleuren voelt toch een beetje alsof je hebt opgegeven. En dat is misschien wel het grootste probleem. We willen namelijk zelf ook dat het allemaal leuk is.

We willen dat onze kinderen later terugdenken aan magische feestdagen. Aan gezellige ochtenden, prachtig versierde tafels, zelfgebakken koekjes, cadeautjes onder de boom en een moeder die stralend in de keuken staat terwijl de geur van versgebakken kaneelbroodjes door het huis trekt.

En dan hoor ik mensen zeggen: 'Ja, maar je hoeft toch niet overal aan mee te doen?' Nee, dat klopt. In theorie hoeft dat niet. Maar in de praktijk wil je ook niet dat jouw kind als enige zonder kerstgerecht op school verschijnt. Of dat je de enige ouder bent die nooit helpt. Of dat je kind teleurgesteld is omdat weet-ik-veel-wat.

En dus doe je mee. Aan alles. Of in ieder geval aan veel te veel.

Allerleukste tijd van het jaar

Maar dan is het ineens kerstochtend. Het huis is nog stil, de lichtjes in de boom branden en drie slaperige koppies komen in hun pyjama de trap af. Oogjes die beginnen te glimmen bij het zien van de cadeautjes onder de boom. Die kleine handjes die enthousiast het papier van de pakjes scheuren. De gezelligheid aan tafel, de kerstliedjes op de achtergrond, de warme chocolademelk met veel te veel slagroom en iedereen die nét iets langer in zijn pyjama blijft hangen.

En dan gebeurt er toch iets geks. Want terwijl ik daar zit, met mijn derde kop koffie, mijn haar als een vogelnest in een knot en een huis dat alweer binnen vijf minuten ontploft is, ben ik alles vergeten. De stress, de lijstjes, de klassenapps, de kutpotjes en die eindeloze boodschappen. Alles.

Want hoe hysterisch die decembermaand ook is, ik vind het stiekem ook de allerleukste tijd van het jaar. De voorpret, de tradities, het samenzijn en vooral die heerlijke verwondering van kinderen. Dat is toch gewoon goud waard?

En misschien is dat ook wel precies waarom we ons ieder jaar weer vrijwillig die decembergekte in storten. Omdat we weten hoe snel die kleine koppies groot worden. Omdat er een dag komt waarop ze niet meer om zes uur 's ochtends naast je bed staan te stuiteren van enthousiasme. Waarop die magie van kerst langzaam plaatsmaakt voor uitslapen en een Tikkie voor hun kerstcadeau.

Merry fucking Christmas. ❤️