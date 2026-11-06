Rebecca over de hoopjes in huis: ‘Welkom bij de afdeling Gevonden Voorwerpen & Overige Kutklusjes’

Er is iets in mijn huis wat mij langzaam maar zeker tot een zenuwinzinking drijft. Het zijn niet de bergen wasgoed, niet de overvolle vaatwasser en zelfs niet de eeuwige vraag wat we vanavond in godsnaam weer moeten eten. Nee. Het zijn de hoopjes.

De kleine, onschuldige, ogenschijnlijk willekeurige hoopjes spullen die zich als een soort hardnekkige schimmel door mijn huis verspreiden. Op het aanrecht ligt een elastiekje. Daarnaast een batterij. Geen idee of die vol of leeg is. Een schroef (geen idee waarvan), een Pokémonkaart en een minuscuul plastic onderdeel waarvan ik niet weet wat het is, maar waarvan ik zeker weet dat iemand hysterisch wordt als ik het weggooi. Een puzzelstuk van de dinopuzzel die boven ligt en een Playmobil-geweer.

Experiment

Op de eettafel ligt een oplaadsnoer. Van wie? Geen idee. Waar hoort het bij? Ook geen idee. Daarnaast een leeg klappertjespistoolpatroon, een Kinder Surprise-speelgoedje en een steen. Gewoon een random steen die blijkbaar zo bijzonder was dat hij mee naar huis moest, maar niet bijzonder genoeg om vervolgens daadwerkelijk ergens te worden opgeborgen.

Op de trap ligt een sok. Al drie dagen. Ik heb hem bewust laten liggen. Als experiment. Een soort sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de vraag hoelang een sok op een trap kan liggen voordat iemand anders dan ik besluit hem op te rapen. Ik kan je vertellen: lang. Sterker nog: oneindig.

Wat mij nog wel het meest fascineert, of eigenlijk ergert, is dat niemand in dit huis deze hoopjes lijkt te zien. Niemand. Mijn kinderen lopen erlangs, Bo kijkt eroverheen… maar ik zie alles.

En en en en...

Ik zie dat elastiekje. Die batterij. Dat puzzelstukje dat al twee weken op de vensterbank ligt. En bij ieder voorwerp begint er in mijn hoofd onmiddellijk een klein administratief proces. Van wie is dit? Moet ik dit bewaren? Waar hoort het? Is het belangrijk? Kan het weg? En als ik het weggooi, krijg ik dan over drie weken een kind aan mijn bed dat huilend vraagt waar dat ene blauwe onderdeeltje van zijn LEGO-helikopter is gebleven? En als ik het weggooi, dan kan ik eigenlijk meteen die hele puzzel weggooien, want die is dan toch incompleet, maar ik wilde hier iemand blij mee maken of hem verkopen met Koningsdag en en en en….

Dit is het grootste probleem met die hoopjes. Het is niet alleen rommel. Het zijn allemaal kleine openstaande taken. Een batterij is niet zomaar een batterij. Het is een beslissing. Een kabel is niet zomaar een kabel. Het is een opdracht. Een los puzzelstukje is een administratieve nachtmerrie met potentieel emotionele gevolgen.

En al die opdrachten komen op het bureau van dezelfde persoon terecht. Dat van mij. Want echt, verder nobody cares.

Gevonden Voorwerpen & Overige Kutklusjes

Welkom bij de mental load. Of zoals je het ook kunt noemen: de afdeling Gevonden Voorwerpen & Overige Kutklusjes waar niemand zin in heeft.

Ik hou van orde en netheid. Van het feit dat alles een vaste plek heeft en ik hou van opgeruimde lades en kasten. Eén giga rommellade in de keuken vind ik prima. Elk huishouden heeft toch wel zo’n lade des doods? Waar oude sleutels, lege batterijen, losse schroeven, kortingsbonnen uit 2022 en opladers van telefoons die niet meer bestaan samen een nieuw ecosysteem hebben gevormd?

Maar verder heb ik alles het liefst netjes. Maar ik kan prima leven met een rommelig huis. Wat speelgoed op de grond, een stapel tijdschriften, een keuken waarin duidelijk geleefd wordt. Gezellig zelfs. Maar die kleine hoopjes? Die maken mij gewoon gek.

Misschien omdat ze nooit verdwijnen. Ze verplaatsen zich hooguit. Van de eettafel naar het aanrecht. Van het aanrecht naar een mandje. Van het mandje naar een laatje dat inmiddels zo vol zit met ondefinieerbare frutsels die nergens bij horen, dat je het alleen nog met geweld kunt sluiten.

VRE-SE-LIJK

En ik weet precies wat jullie nu denken. Waarom ruim je die hoopjes niet gewoon op? Nou, omdat ik daar niet altijd de tijd of ruimte in mijn hoofd voor heb. En omdat het niet iets is wat je makkelijk of snel kunt opruimen, want ja, dat ene puzzelstukje van die oude puzzel: ligt die op zolder in die kast of juist in de speelkamer? En als je dan de zolder opgaat voor die kutpuzzel, zie je onderweg weer vijf andere achterstallige taken waar je de zenuwen van krijgt… VRE-SE-LIJK.

En soms probeer ik het anders aan te pakken. Dan pleur ik gewoon alles in één keer weg. Ook dat puzzelstukje dat ik al zes maanden terug probeer te doen in de daarvoor bestemde doos, omdat de puzzel anders incompleet is en we er helemaal niets meer aan hebben.

En het allerergste? Soms ruim ik alle hoopjes op en voelt het heel even alsof ik mijn leven helemaal op orde heb. Maar twee weken later vormen zich alweer nieuwe hoopjes. Alsof ons huis geheime broedplaatsen voor rommel heeft. Alsof losse LEGO-onderdelen spontaan uit de plinten groeien. En waarom vind ik overal losse puzzelstukjes? Niemand puzzelt ooit bij ons!!

Mentale belasting van het moederschap

Ik heb inmiddels verschillende oplossingen overwogen. Maar niets helpt. Weggooien niet. Opruimbakjes ook niet, dat maakt het probleem alleen maar groter. Een dagelijks opruimkwartier houdt niemand vol… Eerlijk gezegd denk ik dat het probleem dieper zit.

Want waarom ben ik de enige die zich verantwoordelijk voelt voor al die spullen? Waarom kan de rest van mijn gezin volkomen ontspannen op de bank zitten terwijl er op vijftig centimeter afstand een verzameling troep ligt waar een kringloopwinkel nog voor zou bedanken?

Misschien is dát wel mijn grootste mentale belasting van het moederschap. Niet dat je alles moet doen, maar dat je alles ziet. Dat je hoofd continu registreert, onthoudt, sorteert en organiseert, terwijl de rest van het gezin zorgeloos door het leven huppelt.

'Goh, een batterij'

Ik wil ook weleens een batterij zien liggen en denken: goh, een batterij. Zonder me af te vragen of hij leeg is, waar hij vandaan komt, of hij naar het inzamelpunt moet en of ik dat dan meteen kan combineren met de boodschappen van morgen.

Niets werkt, maar ik heb een nieuw plan bedacht om mijzelf wat rust en orde te geven. Ik geef mezelf drie dagen. Elke keer weer. En dan gooi ik alles weg. Want nu laat ik het zelf ook te lang slingeren en hoopt en stapelt het in mijn hoofd ook allemaal op. Dus drie dagen en dan weg.

‘Mam, heb jij mijn Pokémonkaart gezien?’

Ja schat.

Die ligt bij je steen.

In mijn mentale burn-out.

Joe!