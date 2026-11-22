Het is nu al de tweede winter op rij dat ik een abonnement op de bioscoop heb. Een cosy uitje tijdens de donkere dagen én het verbreedt mijn filmhorizon. Op sociale media zag ik dat mensen lovend waren over Club Kid. Om nog maar niet te spreken over het zeven minuten lang durende applaus bij het prestigieuze Cannes Filmfestival. Dit moest ik dus zelf gaan ervaren. Ik boekte een ticket, niet wetende dat het mijn beste bioscoopfilm sinds ever zou zijn.

Club Kid

Vanaf moment één werd ik in de film gezogen. Met extravagante outfits, lijnen drugs, harde technomuziek en uitbundige tongzoenen voelde ik mij een vliegje op de muur van de rauwe clubscène in New York. Daar waar Peter (gespeeld door Fisherman zelf) de koning van de party is. Hij werkt als dé promoter voor de underground queerclub, waar hij met zijn vrienden, gespeeld door echte mensen uit de New Yorkse partyscène, niet weg te slaan is.

Fast forward naar tien jaar later zie je 'm nog steeds elke nacht doorhalen, out gaan en zijn neus vol snuiven - ook als hij de volgende ochtend (of nou ja, middag) wakker wordt. Als kijker weet ik dan nog niet helemaal waar ik nou precies in ben beland (is dit een The Hangover 2.0? Ik lees me nooit écht in voor een film...), maar al snel kom ik erachter dat hoofdrolspeler Peter net zo slecht weet wat hij nou aan het doen is.

Als ik langzaam begin te denken: komt dit ooit nog goed met die vent? Staat er opeens een verrassing voor de deur van zijn appartement - daar waar alle verboden middelen nog op tafel liggen en de mufheid van door het scherm komt. Die verrassing is zijn tienjarige zoon. Tot op dat moment was Peter er nog heilig van overtuigd dat hij überhaupt nog nooit een vrouw met één vinger had aangeraakt, maar dan wordt hij herinnert aan die éne trio in de darkroom van de club. Afijn, het eindresultaat is dus Arlo. Een ogenschijnlijke schattige jongen.

Raakt elke snaar

Hoe dat afloopt? Dat zal ik je natuurlijk niet spoilen, maar vanaf dat moment raakt de film bij mij elke snaar. Zo is het oprecht grappig. En dat is ook niet gek: in eerste instantie dacht Firstman dat het een komedie zou worden. Zijn grote doorbraak was in 2020 dan ook als comedian. Maar met 'alleen grappig' doe je de film echt te min.

In het tweede deel zijn het niet meer de verboden middelen die de aandacht trekken, maar de chemie tussen Peter en Arlo: echt, die voel je door het scherm heen. Het is vertederend hoe het ijs tussen hen steeds meer breekt en wat voor rol muziek daarin speelt, maar het is ook heel herkenbaar hoe verloren zij zich soms voelen. En dat wordt niet op een dramatische Hollywood-manier laten zien, maar gewoon hoe het écht is. Geen hysterische tranen rennend op straat in de regen, maar in pure wanhoop op bed liggen.

En wanneer ik dacht dat het met een sappig pianomoment tot een einde kwam, was de film nog lang niet klaar: mijn euforische gevoel verdwijnt plots door problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Hartverscheurend.

'Homoseksueel zijn betekent dat je gebroken bent'

Menig acteur mag jaloers zijn op de skills van Firstman om al deze gevoelens zo goed over te brengen - en dat voor zijn acteerdebuut. Ondertussen schreef en regisseerde hij de serie ook nog. Over de onderwerpen in zijn film zei hij tegen ABC News: "Mijn gave, en dit zal misschien seksueel klinken, is om harde dingen zacht te maken. Ik denk wel dat homoseksueel zijn betekent dat je gebroken bent. Maar ik vind dat er ook iets heel moois schuilt in die gebrokenheid. Met Peter kon ik voor het eerst echt mijn hart laten zien." Het is voelbaar dat hij dichtbij zichzelf bleef.

Zijn eigen leven was dan ook een grote inspiratie. "Terwijl ik bezig was met dat script ging het uit met mijn vriendje, met wie ik op heel veel houseparty’s ben geweest", zei hij tegen Deadline. "Hij woont in Berlijn, dus na een tijdje kende ik de ravescene daar goed. Ook toen het uit was ging ik nog naar feestjes toe, maar ik merkte dat de drugs niet meer dezelfde uitwerking hadden. Ik ging natuurlijk wel gewoon door met gebruiken, al voelde ik me daarna soms wel een week down. Dat wilde ik ook gaan onderzoeken in de film. En al schrijvende diende zich steeds andere dingen aan. Elke keer als ik nu naar mijn film kijk ontdek ik weer iets nieuws. Over de film én over mezelf."

Het echte leven

Het verhaal is rauw, liefdevol, ontroerend, frustrerend en bovenal: niet perfect. En dát is wat deze film zo goed maakt. Het weerspiegelt het echte leven. Ik kan geen genoeg krijgen van Peter en Arlo, en zou er nog wel drie vervolgen van willen zien.