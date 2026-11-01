Recensie: ‘The Opposites in de Amsterdamse Gashouder is de droom van elke millennial’

En zonder dat ik het bewust heb doorgehad, ben ik dus ook zo iemand geworden. Want ja, Lowlands is nog geweldig leuk, maar nu ik inmiddels ruim tien keer ben geweest, betrap ik mezelf er ook op dat ik melancholisch kan terugkijken op bepaalde optredens en dan vervolgens verkondig dat dát de echte hoogtepunten waren. Die van vroeger.

In mijn top drie aller tijden staat sinds 2013 het optreden van The Opposites in de Alpha. Álles klopte eraan. De sfeer, de energie, de uitgelatenheid van The Opposites en het publiek: voor mij is dit optreden echt alles wat Lowlands belichaamt. En dus ben ik ook zo'n "vroeger was alles beter"-typetje geworden. En ook fan van The Opposites.

The Opposites in Gashouder, Amsterdam

En dus wilde en mocht ik van mezelf hun optreden in de Amsterdamse Gashouder niet missen. Het is inmiddels dertien jaar geleden dat ik mijn ene slipper (maar goed, wie doet er nu ook slippers aan in de Golden Circle bij The Opposites – eigen schuld) kwijtraakte in de moshpit, maar ik hoopte stiekem op diezelfde magie die er toen hing. En daar had ik best veel vertrouwen in, ook gezien de locatiekeuze. Ik snap dat artiesten alleen maar groter willen; dat de Ziggo Dome of de ArenA het hoogst haalbare lijkt, maar voor de fans is dat het absoluut niet. Juist de kleinere zalen als Paradiso zorgen voor die magische avonden, dat je echt samen iets beleeft. En wat mij betreft kan Gashouder nu ook in dat rijtje.

Want als je het hebt gemist: Gashouder is verbouwd, en hoe. De toiletten (die gerecycled zijn van een gevangenis, leuk detail) zijn echt zóveel verbeterd; je komt beneden binnen en het loopt allemaal een stuk soepeler. De 'ton' zelf is qua uitstraling niet veranderd, dus wat mij betreft een absolute verbetering. En hopelijk gaat dit een locatie zijn die vaker ingezet wordt door artiesten.

De natte droom van elke millennial

The Opposites zijn wat mij betreft de natte droom van elke millennial. Voor veel van ons was dit een groot deel van onze jeugd, want wie is er niet losgegaan op Dom, Lomp en Famous, heeft er niet meegeschreeuwd met Sukkel voor de Liefde (en zichzelf ook verklaard als "Koning van de discotheek"?) en Hey DJ? Het stemde me dan ook best tevree dat ik bij binnenkomst vooral leeftijdsgenoten zag. We zochten een perfect plekje uit (ongeveer precies in het midden), en vlak voor aanvang ging een groepje van vijf Gen Z'ers voor ons staan. Inclusief schoudertasjes, perfect geföhnd haar en blazers aan. Daar maakten wij ons geen zorgen om – die hadden duidelijk niet door wat dit voor concert zou worden, en dat het binnen no time zou aanvoelen als veertig graden.

Maar goed, ook al schreeuwen we de oude nummers woord voor woord mee, The Opposites hebben de laatste tijd niet stilgezeten. En dat willen ze ook even laten weten: met hun nieuwe nummer Kom naar huis werd de show afgetrapt, dat ook al behoorlijk trouw werd meegezongen.

Thunder

Eerlijk is eerlijk: de show moet even op gang komen. En dan vooral het publiek. Hier en daar lijken mensen vooral te wachten op de grote knallers, en daardoor komen sommige nummers niet helemaal goed tot hun recht. Toch doet het publiek de hele avond trouw wat Willem en Big2 zeggen. Moeten we een moshpit bouwen? Dan bouwen we toch een moshpit. Moeten we een doorloop maken in het midden, om vervolgens als twee groepen gedachteloos op elkaar in te rennen? Dan dóen we dat toch.

Met plezier, zelfs. Want wanneer nummers als Licht Uit en Thunder worden gespeeld, gaan overal de shirts vrijwillig uit, springen mannen van inmiddels bijna middelbare leeftijd shirtloos tegen elkaar aan en heb ik de Gen Z'ers van eerder al lange tijd niet gezien – die dropen na de eerste drie nummers af om veilig aan de zijkant te gaan staan. Verstandig.

Stagediven

Leuk: de twee heren genieten ook allebei zichtbaar van de avond en de energie die ze krijgen van het publiek. Na Thunder besluit Willem dan ook met een salto head first het publiek in te duiken (godzijdank zijn die shirtloze mannen ook wel echt sterk), en even later volgt Big2 hem ook. Allebei omhooggehouden door hun fans geven ze elkaar nog even een high five: we did it.

Yes, you did. The Opposites bewijzen met deze show weer dat hun oude nummers nog altijd dezelfde magie hebben als vroeger (en ik gok ook niet dat ze dat ooit kwijtraken), maar ook dat hun nieuwe materiaal als Kom naar huis en Feestje op mijn graf net zo goed aansluit. Volgende week weer? Ik ben erbij.