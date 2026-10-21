Reisinfluencer Naomi Louwerens: ‘Mensen denken dat mijn werk altijd vakantie is’

Wie door het Instagramaccount van Naomi Louwerens scrolt, ziet de ene prachtige bestemming na de andere voorbijkomen. Van tropische eilanden tot bijzondere roadtrips door Europa: reizen is haar werk. Inmiddels bezocht ze meer dan vijftig landen en werkte ze samen met honderden hotels, reisorganisaties en merken.

Toch noemt ze zichzelf liever geen influencer. “Het woord influencer heeft sowieso een negatieve ondertoon, met name in Nederland. Daarom noem ik mezelf ook liever content creator of marketeer, aangezien dat veel beter omvat wat ik allemaal doe.”

En dat is een stuk meer dan mooie vakantiefoto's maken. Naomi werkt niet alleen aan haar eigen kanalen, maar helpt ook bedrijven met social media, marketing en campagnes. Bovendien is het leven als reisinfluencer volgens haar een stuk minder ontspannen dan het op Instagram misschien lijkt.

Van marketingbaan naar eigen reisbedrijf

Dat Naomi uiteindelijk haar geld zou verdienen met reizen, had ze niet van tevoren uitgestippeld. Ze werkte achttien jaar in de mode- en marketingwereld en begon AuthenticChica in 2015 als oefenproject voor een online marketingstudie, naast haar fulltime baan. Een eigen bedrijf beginnen was altijd al een wens, maar ze wilde daarbij wel haar vrijheid behouden. “Ik wilde altijd al mijn eigen bedrijf beginnen, maar wel met behoud van mijn vrijheid, flexibiliteit en zonder grote investeringen of kostenposten.”

In 2016 ging ze parttime werken, zodat ze meer tijd had voor reizen en samenwerkingen. Toen hotels en reisorganisaties haar steeds vaker vroegen om ook hun socialmedia-accounts te beheren, zag ze mogelijkheden om er haar werk van te maken. Ze zegde haar baan op en schreef zich in bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels heeft ze naar eigen zeggen voor meer dan driehonderd hotels, bestemmingen, reisorganisaties, merken en ondernemers gewerkt.

‘Eigenlijk ben je een soort van turbo toerist’

Toch bestaan er volgens Naomi nog behoorlijk wat misverstanden over haar beroep. “Mensen denken vaak dat influencers oppervlakkig en dom zijn, makkelijk geld verdienen met simpele filmpjes maken en bij reisinfluencers dat ze vooral veel gratis willen reizen en dat hun werk altijd vakantie is.”

De werkelijkheid is volgens haar heel anders. Achter een betaalde reis gaat vaak een flinke hoeveelheid voorbereiding schuil. Er moet genetwerkt, gepitcht en onderhandeld worden voordat een samenwerking überhaupt tot stand komt. En eenmaal op locatie begint het werk pas echt. “In feite is het vooral veel netwerken en pitchen om die mooie opdrachten (reizen) te krijgen, vooraf goed onderhandelen en dan op locatie heel veel content maken in een korte tijd om daarna de beste beelden te selecteren, editen en publiceren, om in no-time alles op te kunnen leveren.”

Waar een vakantieganger rustig een week of twee op een bestemming doorbrengt, duren Naomi's werkreizen meestal drie tot zeven dagen. In die tijd moet ze zoveel mogelijk van een bestemming zien, beleven én vastleggen. “Er moet dus veel meer beleefd worden in een korte tijd, wat ook nog snel vastgelegd moet worden met verschillende apparatuur zoals camera's en drones, ongeacht het weer of je stemming. Dus eigenlijk ben je een soort van turbo toerist.”

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Naomi Louwerens

Hoe verdien je eigenlijk geld als reisinfluencer?

Dat je als reisinfluencer gratis mag reizen, betekent niet automatisch dat je er ook een inkomen aan overhoudt. Volgens Naomi zijn er verschillende manieren om geld te verdienen. Zo maakt ze foto's en video's voor bestemmingen en reisorganisaties, verkoopt ze advertentieruimte op haar eigen kanalen en bedenkt ze campagnes voor opdrachtgevers. Ook schrijft ze artikelen voor andere websites en magazines en ontvangt ze soms commissie wanneer iemand via een link op haar website een boeking maakt.

Daarnaast werkt ze als zelfstandig marketeer en socialmediamanager voor andere bedrijven. Daardoor is ze niet volledig afhankelijk van haar eigen volgers en bereik. “Om geld via je eigen platformen te kunnen verdienen is het echter wel belangrijk dat je eerst een waardevolle community en veel bereik hebt opgebouwd, wat jaren kan kosten,” aldus Naomi.

Hoeveel een betaalde samenwerking oplevert, verschilt volgens haar enorm. Het hangt onder andere af van je bereik, de betrokkenheid van je volgers, je doelgroep en hoeveel content een opdrachtgever verwacht. Bij een betaalde reis worden doorgaans ook de reis- en verblijfskosten vergoed, maar niet iedere maker ontvangt daarnaast een honorarium.

Zelf bepaalt Naomi haar tarieven op basis van marktonderzoek, haar bereik, de benodigde tijd en haar ervaring. En als een aanbod niet aantrekkelijk genoeg is, zegt ze gewoon nee.

Een reis naar Barbados? Toch maar niet

Zo kreeg ze twee jaar geleden de kans om naar Barbados te reizen. Een bestemming die ze graag eens wilde bezoeken, maar na het bekijken van de voorwaarden besloot ze de uitnodiging af te slaan. “Om nou twaalf uur heen en twaalf uur terug te vliegen voor een vijfdaagse reis en dus feitelijk maar drieënhalve dag op bestemming, met nog één week werk achteraf, zonder vergoeding behalve de reis? Nee, dat vond ik toch niet in verhouding staan, hoe mooi de bestemming ook!”

Geld is overigens niet het enige waar ze op let. Naomi vindt het belangrijk dat een opdrachtgever betrouwbaar is en dat ze reizen promoot die ze zelf ook zou willen maken. Ook kijkt ze naar de veiligheid van een bestemming en of de reistijd in verhouding staat tot de duur van de reis.

Van vintage filters naar TikTok en AI

In de elf jaar dat Naomi actief is, is het socialmedialandschap flink veranderd. Toen ze begon, draaide Instagram vooral om losse foto's en waren reisblogs een belangrijke manier om verhalen en tips te delen. “Enkele foto's en quotes posten met vaak heftige vintage filters”, herinnert ze zich als iets wat destijds prima werkte.

Tegenwoordig is dat wel anders: de concurrentie is enorm toegenomen en merken hebben soms complete teams die zich met hun socialmediakanalen bezighouden. Ook de opkomst van Stories, video's en TikTok heeft haar werk behoorlijk veranderd. “Stories en video hebben de werkdruk enorm verhoogd,” vertelt Naomi. “Zelf vind ik het superleuk om te delen, maar het is zoveel meer werk dan enkel foto's posten en editen.”

Ze heeft zichzelf daarom leren video's te monteren. AI helpt haar inmiddels bij het bewerken van content en het sneller schrijven van teksten.

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Naomi Louwerens

‘Authentic zit niet voor niets in mijn accountnaam’

Ondanks alle veranderingen blijft Naomi vasthouden aan het idee waarmee ze ooit begon: eerlijke verhalen en tips delen vanuit haar eigen ervaringen. Ze beheert haar accounts nog altijd helemaal zelf en beantwoordt iedere reactie en ieder privébericht. “Authentic zit in mijn accountnaam en website en dat is niet voor niets! Ondanks alle veranderingen in de loop der tijd hou ik nog steeds vast aan het idee waarmee ik mijn accounts begon en dat is authentieke verhalen en tips te delen, vanuit eigen ervaring.”

Daarbij is ze naar eigen zeggen niet bang om kritisch te zijn. Als een ervaring tegenvalt, zal ze die ook afraden of besluiten er helemaal niets over te publiceren. Ook wanneer het om een samenwerking gaat.

Bali is populair, maar er zijn mooiere eilanden

Na meer dan vijftig landen te hebben bezocht, heeft Naomi behoorlijk wat bestemmingen zien komen en gaan op social media. Waar vroeger vooral bekende steden als Parijs, Londen, New York, Dubai en Singapore populair waren, ziet ze tegenwoordig meer belangstelling voor afwisselende en avontuurlijke reizen. Bestemmingen als IJsland, de Dolomieten, Mykonos en Bali blijven volgens haar populair op Instagram. Ook Japan ziet ze steeds vaker voorbijkomen.

Toch is ze niet over iedere populaire bestemming even enthousiast. Zo bezocht ze Bali meerdere keren en vindt ze het een mooi en veelzijdig eiland, maar ziet ze ook de nadelen van de enorme populariteit. “Op sommige plekken is het hier ook erg druk, toeristisch en door de gebrekkige infrastructuur loopt het verkeer vaak volledig vast!”

Ze noemt Mauritius en de Caribische eilanden als voorbeelden van bestemmingen die volgens haar meer aandacht verdienen. Ook dichter bij huis valt er volgens haar genoeg te ontdekken. Zo bezocht ze de afgelopen jaren acht keer Duitsland en acht keer Ierland voor samenwerkingen. Vooral Duitsland blijft haar verrassen. Ze houdt van de historische plekken, lokale architectuur, het eten en de afwisseling tussen regio's. Ierland waardeert ze vanwege de natuur, de diversiteit en de vriendelijke mensen.

Waarom ze geen bucketlist meer heeft

Met zoveel reizen op haar naam zou je misschien verwachten dat Naomi een ellenlange bucketlist heeft. Maar daar is ze juist mee gestopt. “Waarom zou je een lijst bijhouden van wat je kent, als er zoveel te vinden is wat je wellicht nog niet kende of had verwacht?”

Ze bezoekt liever een minder bekende plek waar ze het lokale leven kan ervaren dan dat ze in de rij staat voor een populaire Instagram-hotspot. Bovendien vindt ze het belangrijk om ook andere bestemmingen onder de aandacht te brengen, zodat de drukte zich niet steeds op dezelfde plekken concentreert. Daarbij probeert ze bewuster om te gaan met de impact van haar werk op het milieu. Zo reist ze waar mogelijk met de trein of auto, werkt ze samen met lokale organisaties en probeert ze langer op één bestemming te blijven.

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Naomi Louwerens

Negentien werkreizen in één jaar

Dat Naomi tegenwoordig bewuster reist, heeft ook een persoonlijke reden. Vorig jaar maakte ze maar liefst negentien reizen voor samenwerkingen. En dat begon zijn tol te eisen. “Zoals eerder besproken ben je tijdens deze reizen een soort turbo toerist, het zijn veel indrukken en het is veel werk in een korte tijd, wat daarna ook snel verwerkt en opgeleverd moet worden.”

Omdat ze haar bedrijf nog altijd helemaal alleen runt, merkte ze bovendien dat zoveel tijd van huis zijn zakelijk niet altijd even efficiënt was. “Vorig jaar heb ik negentien van dit soort reissamenwerkingen in binnen- en buitenland gedaan, wat me fysiek gewoon ging opbreken.” Daarom heeft ze besloten het dit jaar anders aan te pakken. Ze probeert maximaal één werkreis per maand aan te nemen, kiest vaker voor bestemmingen dichter bij huis en blijft waar mogelijk wat langer op locatie.

‘Oprechte meningen delen op basis van echte ervaringen’

En hoe ziet Naomi de toekomst van haar vak? Dat is volgens haar lastig te voorspellen, zeker nu nieuwe technologieën en socialmediaplatforms elkaar zo snel opvolgen. Wel ziet ze dat Instagram en TikTok steeds vaker als zoekmachines worden gebruikt.

Tegelijkertijd verwacht ze dat authentieke content alleen maar belangrijker wordt. Juist doordat social media steeds voller raken met gepolijste merkbeelden en door AI gegenereerde foto's en teksten, ontstaat volgens haar ook een behoefte aan echte ervaringen.

“Gelukkig zien we ook al een tegenbeweging op de gepolijste merkcontent en AI-foto's en teksten op social media, en dat is authentieke content. Ofwel waarde bieden vanuit een menselijk oogpunt en oprechte meningen delen op basis van echte ervaringen. En dat is gelukkig precies wat ik al elf jaar doe en zal blijven doen.”

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