Hoe ga jij 2019 in? Met een cocktail in je hand en je voeten in het zand? Of tik je om middernacht een wodkaatje weg in de Russische vrieskou? Dit zijn de 7 leukste plekken ter wereld om oud en nieuw te vieren.

Sydney

Waarom?

Sydney heeft de primeur: de grootste stad van Australië gaat als eerste wereldstad het nieuwe jaar in. En dat wordt groots gevierd.

Highlights

Meer dan een miljoen mensen verzamelen zich in en rond de stad om het vuurwerk in de haven te bewonderen. Weken van tevoren begint de kaartverkoop: menig toerist en local koopt een ticket om het spektakel vanaf een goede plek te kunnen bekijken. Rondom Harbour Bridge worden de beste uitkijkpunten afgegrensd. De meeste betaalde gedeelten hebben een bar, hapjes, live muziek en entertainment. Fanatiekelingen die geen kaartje hebben weten te bemachtigen of geld willen besparen, staan ’s ochtends vroeg al klaar – of liggen ’s nachts in een tentje – om een plek bezet te houden. Alles voor het beste uitzicht om middernacht. Heb je na het vuurwerkspektakel zin om te dansen? De beste dj’s van Australië draaien plaatjes in nachtclubs Cargo en Bungalow 8, pal aan de haven.

Tip

Boek een oudjaarsavondcruise! Op de eerste rij genieten van het vuurwerk terwijl je de haven over vaart. Wat wil je nog meer? Leuke bijkomstigheid: het is in Sydney rond oud en nieuw hartje zomer, dus koud zul je het niet hebben op de boot.

En dan nog iets

Oud en nieuw vieren in Sydney is fantastisch, maar het plannen van een perfecte avond vergt de nodige voorbereiding. Koop een kaartje voor een van de betaalde wijken – vanaf 20 euro – rondom Harbour Bridge en schaf een Opal card aan om met het ov van de ene naar andere plek te reizen. Hotels zitten bomvol, dus wees op tijd!

Handige site

sydneynewyearseve.com

Hong Kong

Waarom?

Hoewel de locals in Hongkong het allergrootst uitpakken voor Chinees Nieuwjaar in februari, weten ze zich met ‘onze’ jaarwisseling ook wel raad. Uitgebreid eten, veel drankjes, práchtig vuurwerk en vette party’s.

Highlights

Neem de metro of ferry naar de Avenue of Stars en bewonder vanaf daar het vuurwerk boven het water, met de spectaculaire skyline op de achtergrond. De avond start om acht uur met de Symphony of lights: een lichtshow mét vuurwerk die elke avond plaatsvindt, maar waarvoor met oud en nieuw extra wordt uitgepakt. Om elf uur sta je met een drankje in je hand tussen de locals en andere toeristen te genieten van de vuurwerkshows die elk kwartier voor twaalf uur plaatsvinden, tot het tijd is om écht te feesten. Neem na twaalven een – spotgoedkope – taxi naar de uitgaansbuurt Wan Chai of Lan Kwai Fong om te dansen tot de zon opkomt.

Tip

Reserveer een tafeltje in een van de luxe rooftopbars. Uitgebreid dineren en drankjes drinken terwijl je geniet van de lichtshow en het vuurwerk vanaf de 38e verdieping. Ook leuk: een cruise (met open bar en buffet) door de Victoria Harbour.

En dan nog iets

Hongkong is op oudjaarsavond pretty crowded, dus probeer als je zin hebt in een avond zonder gedoe vooral te feesten aan de kant van het eiland waar je verblijft. Je hebt vrijwel overal mooi uitzicht op de harbour, dus lange tochten door het drukke centrum zijn echt niet nodig.

Handige site

hong-kong-traveller.com

