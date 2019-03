Dit zijn de 5 tofste tiny houses volgens Airbnb

Tiny houses zijn hip! Het is een betaalbare manier van wonen, je verkleint je ecologische voetafdruk en je wordt er gelukkiger van, zo schijnt. Voor wie niet meteen z’n stadse appartement, rijtjeshuis of boerderij wil inruilen voor een groots bestaan in een tiny house heeft Airbnb goed nieuws.

Wist je al dat: Nederlandse Airbnb-reizigers het liefst in een zo klein mogelijk huisje verblijven en de boekingen op dit gebied dan ook met 250 procent gestegen zijn? Reden genoeg voor Airbnb om de tofste tiny houses op rijtje te zetten. Wie gaat ermee sterren kijken in Cali? Of gaat mee crashen bij het Maltese herenhuis in een pittoresk dorp?

Aloha! Aan de voet van de meest vulkaan ter wereld staat is het Phoenix House (lees: loft met slaapkamer). Deze likeable Airbnb met stunning veranda ligt aan de lava-bedden van Kalpana op – can somebody punch me? – Hawaii. Hier overnacht je in alle rust en ruimte maar heb je faciliteiten zoals marktjes, stranden en parken binnen handbereik. Wat kost dat? Vanaf € 127 per nacht.

Voor de liefhebber van een verblijf in een tiny house mét drukte, leven en vertier in de nabije omgeving is deze moderne variant van een tiny house de beste keus! Verwacht: lichte kamers en een hippe inrichting in een schattige, huiselijke setting. Hier voel je je direct thuis. En als je de prachtige zonsondergangen in Denver en omgeving spot, wil je #nooitmeernaarhuis. Wat is de financiële schade? Vanaf € 101 per nacht.

Drie woorden: unique little escape! De cabin is ontworpen door architect Malek Algadi en is een onderkomen voor (romantische) avonturiers die niet claustrofobisch zijn. De fotogenieke sterrenhemel en het bergachtige landschap maken de boel compleet. Ok, niet goedkoop maar zeker de moeite waard! Vanaf € 610 per nacht.

Het glazen huis der glazen huizen! En dat middenin de natuur mét een luxueus randje. Met een coyote of hert als buurtje. Hier kun je opperbest ontsnappen aan de drukte van de stad. En voor wie genoeg wild heeft gespot, New York ligt op iets meer dan twee uur rijden. Wie gaat ermee? Te boeken vanaf € 151 per nacht.

Save the best for last, want dichtbij én op een eiland. In het oogstrelend mooie dorp Floriana kun je authentiek logeren in een Maltees herenhuis. Dit noemen we een tiny house XL zullen we maar zeggen. Elke ruimte van is zo ingericht dat het Scandinavische design perfect gecombineerd wordt met de charme van de Middellandse Zee. Mede hierdoor heeft elke kamer een uniek karakter. Best part: de kosten! Vanaf €58 per nacht.

Bron en beeld: Airbnb