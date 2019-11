VIVA’s vijf: 5x de leukste hotels in eigen land

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de leukste hotels in eigen land.

YOTEL

Bijkomen in het hippe Amsterdam Noord, dat doe je in het gloednieuwe YOTEL. Voor een zacht prijsje slaap je in een van de eersteklas hotel cabines, voorzien van verstelbare SmartBeds, regendouches en smart tv’s. Dit smart hotel staat in een gebied dat bekend staat om de vele bars, moderne architectuur en experimentele festivals. Maar eigenlijk hoef je het hotel niet uit: met een all-day dining concept, een prachtig terras aan het water én een buitenbioscoop kun je er de hele dag zoet zijn. Nog een pluspunt: YOTEL is enorm duurzaam met een uniek watersysteem dat water recyclet en energiebesparende LED-verlichting en sensoren om ervoor te zorgen dat niets aan blijft als het niet wordt gebruikt. Kom je met een elektrische auto? Die kun je opladen bij één van de 10 oplaadpunten van het hotel. Kijk op Yotel.com.

Hotel The Craftsmen

Na exact 100 jaar Hotel Brouwer is het tijd voor een nieuw hoofdstuk aan Singel 83-85 in Amsterdam: het iconisch monument is heropent als Hotel The Craftsmen: veertien unieke kamers verdeeld over drie historische panden. De gebouwen vormen samen een rijksmonument en werden verbouwd met behoud en herstel van de historische elementen. Daarbij worden door het hele hotel verschillende oude ambachten geëerd, van kunstschilder tot smid en van schoenmaker tot vliegtuigbouwer.Bekijk hier de website.

The niu Fender Amsterdam

De deuren van een compleet nieuw, modern en stedelijk hotel aan de Entrepothaven in Amsterdam-Oost zijn geopend. Met 246 kamers, een panoramisch restaurant en een bruisende lobby en hotellounge is the niu Fender een serieuze flagshipstore voor de snelgroeiende keten NOVUM Hospitality. Het frisse en moderne concept is gebaseerd op de inspirerende omgeving van het historische Cruquiuseiland dat sterk in ontwikkeling is. Het hotel biedt alle comfort en faciliteiten voor de moderne reiziger; van de cityhoppende millennial tot zakelijke reiziger op zoek naar een goed bereikbare, maar kalme wijk naast het stadscentrum. Met een café-restaurant met 140 zitplaatsen en een multifunctionele hotellobby biedt the niu Fender met een eigen parkeergarage de ultieme meeting point faciliteiten. Bekijk hier de website.

BOAT&CO in Amsterdam

Slapen in een penthouse met uitzicht op het IJ | BOAT&CO. Altijd al eens in een penthouse willen overnachten? Dit is je kans. Bij BOAT&CO kan het op de vierde verdieping. En dat maakt het extra bijzonder, want je hebt een waanzinnig uitzicht op het IJ. Waarschijnlijk wil je deze kamer niet uit. Bekijk hier de website

Mooirivier

Voor wie juist wil ontsnappen aan de stad is Mooirivier de place to go. Hotel Mooirivier bevindt zich in een prachtige omgeving waarbij je de natuur weer net een beetje extra leert waarderen. Wakker worden bij Mooirivier doe je met een uitgebreid ontbijt en een heerlijke wandeling in de frisse lucht. Wil je meer doen? Spring erna op de fiets om de omgeving tussen Dalfsen en Zwolle te verkennen. Van shoppen tot aan musea; dit stukje stil Nederland heeft het. Bekijk hier de website.