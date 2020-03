Local Yvette over Bangkok: ‘Je komt ogen tekort in deze stad’

Naar het buitenland reizen zit er voorlopig even niet in, maar dat betekent niet dat we niet meer mogen dromen. Over Bangkok, bijvoorbeeld, waar je nooit uitgekeken raakt.

Als reisjournalist Yvette Bax (38) naar Azië reist, maakt ze vaak een tussenstop in Bangkok.

Wat maakt de Thaise hoofdstad zo leuk?

‘De chaos, de hectiek. Het is zo’n wirwar van alles en er is zo veel te doen en te beleven dat je er tijd en ogen tekort komt. Daarnaast kom ik er graag voor het eten, de massages en de supervriendelijke mensen.’

Hoe vaak ben je er geweest?

‘Bangkok is een handige uitvalsbasis voor reizen in Azië. Ik ben er nu vijf keer geweest, de laatste keer ben ik er bijna twee weken gebleven. Als ik meer tijd had gehad, was ik graag nog veel langer gebleven.’

Wat is typisch Bangkok?

‘Het is een stad die non-stop in beweging is. Er is altijd weer iets nieuws te ontdekken. Het stikt er van te gekke, onverwachte, grappige plekjes. Het is zo groot en er is zo veel, hier vind je echt voor ieder wat wils.’

Yvettes beste tips

Drinken bij Above Eleven: ‘Mijn favoriete rooftopbar, want wat een uitzicht! Hij is wel wat meer casual dan de andere rooftopbars, maar die zijn soms wel héél erg over de top prijzig. Of ze lijken alleen maar een decor voor Instagramshoots te zijn. Het eten is hier ook heel erg lekker. Absolute aanrader.’

aboveeleven.com

Relaxen bij Shangri-La:‘Als je genoeg te besteden hebt, kies dan voor een goed hotel met een goed uitzicht: over de rivier. Zoals het Shangri-La. Met een groot zwembad, een spa en een ontbijtbuffet waarin je kunt verdwalen.’

shangri-la.com

Bezichtig de stad met de fiets: ‘De leukste manier om Bangkok te verkennen is, lekker Hollands, op de fiets. De Co van Kessel fietstours zijn befaamd, en met reden. Tijdens deze halve of hele dagtour fiets je bijvoorbeeld langs de markten en tempels van China Town, om daarna met je fiets op de boot een stuk te varen. Aan wal fiets je door weer een totaal ander, rustig groen stuk van Bangkoks achterland met kanalen, rijstvelden, palmen en bananenplanten. Meer kun je niet uit je dag halen.’

