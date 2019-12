Gaan jij en je vriendinnen ieder jaar een weekendje (of langer) weg? Dan bestaat de kans dat jullie al lang een blue trip hebben gedaan. Dit is namelijk het type reisje waarbij één iemand verantwoordelijk is voor de planning en de rest niet weet wat er gaat gebeuren.

Out of the blue

Bij de blue trip draait het dus om het verrassingselement. Hier geen ellenlang gekeuvel over ieders wensen en droombestemmingen, maar één iemand die het tripje van A tot Z plant. Degene in charge bepaalt de bestemming, de locatie en het programma. Pas op de dag van vetrek wordt de rest van de groep out of the blue verrast en krijgen ze te horen waar ze heen gaan en wat ze daar gaan doen. Best spannend, toch?

Zo regel je een piekfijne blue trip

Voorbereiding is key bij het plannen van een goede blue trip. Zorg ervoor dat je de juiste instructies geeft voor het pakken van de koffer (ga je naar de sneeuw, dan is het niet handig als iedereen met zomerkleding aankomt). Máár, zorg er ook voor dat je niets verklapt. En het belangrijkste: jij bent de planner, dus laat je niet leiden door de voorkeuren van anderen. Gewoon doen wat goed voelt.

