Boeken en gaan: hier kun je écht lekker eten en drinken in Dublin

Wie naar Dublin gaat, komt voor twee uitdagingen te staan: je bord leeg eten en wakker worden zonder kater. Het stikt er van de gezellige pubs en Instagrammable (koffie)tenten, waar niemand aan bescheiden porties doet. Maar waar moet je écht zijn in de Ierse hoofdstad? Deze hotspots zijn die extra kilo en kater helemaal waard.

Roberta’s

Zie maar eens een plek te vinden waar ze een mooiere bar hebben dan bij Roberta’s. Spoiler alert: dat is onmogelijk. Je kunt er dus uitstekend cocktails drinken (er is een heus Espresso Martini menu!), maar wie lekker wil brunchen of dineren is er ook aan het juiste adres. Je hoeft er dus eigenlijk niet meer weg.

1 Essex St E, Temple Bar, Dublin

Bear MRKT

Zware nacht gehad? Zoals altijd is koffie je redder in nood. Een écht goed bakkie pleur drink je in deze koffietent. En als je jouw Instagramfeed wilt aanvullen met een fotogeniek kiekje, is dit ook een goeie.

19 Main Street, Blackrock, Co Dublin

Unit 2,Westblock,Georges Quay,Dublin

1A Pembroke Street Lower, Dublin

Roe & Co distillery

Dublin is ook de stad van de whiskey (in Ierland inderdaad geschreven met een extra e). Een bezoek aan een whiskeydistilleerderij is dan ook een must. De Roe & Co distillery is net geopend en echt een pareltje om te zien. De distillery werd zelfs opgenomen in de top 10 places to visit in Ierland in de Lonely Planet. Ook geschikt voor de (nog) onervaren whiskeydrinker: Roe & Co is een toegankelijke whiskey die bij velen in de smaak valt én ook heel lekker is in cocktails.

92 James’s Street, The Liberties, Dublin

Scoop

In de Ierse hoofdstad is het niet vaak zonnig, maar in de zomermaanden is het wel degelijk warm. Een ijsje is dan ook geen overbodige luxe. Scoop is niet te missen; het blauw met rode gebouw springt overal uit. En ja, dit is ook zo’n spot waar menig influencer helemaal los kan gaan.

22 Sandford Rd, Rathmines, Dublin

Delahunt

De buitenkant verraadt het al: Delahunt is een heel leuk restaurant. Er wordt voornamelijk gekookt met lokaal geproduceerde ingrediënten. Wel even reserveren!

39 Camden Street Lower, Saint Kevin’s, Dublin

Guinness Storehouse

Oké, het is misschien een beetje alsof je in Amsterdam naar de Heineken Experience gaat. Maar wat is een tripje naar Dublin zonder Guinness? Duik in de geschiedenis van het biermerk en daarna is het natuurlijk tijd om de kennis in de praktijk te brengen met een proeverij. Maar de grootste aanrader is toch echt om een foto van jezelf op de schuimlaag van een Guinness-biertje te laten 3D-printen. Daar maak je het thuisfront wel jaloers mee. En hadden we al gezegd dat er bovenin het gebouw een bar zit met uitzicht over heel Dublin?

St James’s Gate, Dublin

Meet Me In The Morning

Na alle fish & chips en Guinness pints is het ook weleens fijn om wat vitamines binnen te krijgen. Dat kan bij Meet Me In The Morning, een knus en gezellig tentje waar je fantastisch kunt ontbijten en lunchen.

50 Pleasants St, Saint Kevin’s, Dublin

Slice

Roze latte’s. Wij herhalen: roze latte’s. Je zou er bijna door vergeten dat je er ook heerlijk kunt lunchen.

56 Manor Pl, Stoneybatter, Dublin

